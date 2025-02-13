Подозреваемый во взятке экс-судье Александру Ефанову жалуется суду на следствие

Суд Самарского района Самары должен 17 февраля рассмотреть жалобу адвоката Аревик Баграмян в интересах основателя компании "Тон-Авто" и бывшего главы Жигулевска Александра Курылина. Информация отображена на сайте суда.

Согласно информации на сайте суда, жалоба подана на действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство. Журналист Волга Ньюс связался с адвокатом Аревик Баграмян по телефону, но она отказалась комментировать поданную жалобу. Связаться с самим Александром Курылиным не удалось и, согласно базе МВД, он все еще находится в розыске.

Напомним, речь в уголовном деле, которое возбудили в отношении Курылина, идет о машине Toyota, полученной теперь уже бывшим председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым от Курылина якобы по договору пользования. Сообщалось, что этот скандал стал одной из причин отставки Ефанова. Адвокаты Курылина пытались обжаловать его заочный арест, но безуспешно. По данным источников Волга Ньюс, Курылин сейчас может находиться в Арабских Эмиратах.

Обвинительный приговор Курылину, по мнению источников, мог бы сделать доказанным факт дачи Курылиным взятки бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Гипотетически, опираясь в том числе на доказанные факты в решении суда, можно было бы возбудить дело о получении взятки в отношении самого Ефанова. Но адвокаты Курылина подавали жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении него. Замоскворецкий районный суд Москвы решил, что постановление о возбуждении дела в отношении основателя ЗАО "Тон-Авто" вынесено незаконно и с ошибкой - якобы такое решение должен был принимать следователь, работающий на другой территории. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Москвы Борис Соколинский сообщил Волга Ньюс, что прокуратура снова решила обжаловать решение суда о закрытии уголовного дела. Кассационное представление подано 19 декабря 2024 года.