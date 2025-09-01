Урбан-виллы и мост-галерея: представлена новая концепция развития стрелки Волги и Самары

Дипломная работа выпускницы СамГТУ может стать отправной точкой в разработке концепции развития одной из ключевых территорий города — стрелки рек Волги и Самары. В своем проекте Татьяна Ахмерова сделала акцент на выразительной архитектуре, видовом потенциале и комплексной многофункциональности. Центральным элементом концепции по задумке молодого архитектора должен стать общественно-культурный центр с мостом-галереей и киноконцертным комплексом. Публикуем подробности и визуализацию проекта.
Исторический центр — промзона на выход
Стрелка рек Волги и Самары расположена в историческом центре Самары, однако до сих пор остается промышленной зоной. Большую часть этой территории занимает грузовой речной порт. Уже несколько лет власти обсуждают перенос этого объекта и реновацию площадки.
В 2019 году был представлен проект "Притоки Волги", разработанный экспертами в области недвижимости при поддержке Франко-Российской торгово-промышленной палаты. Архитекторы предлагали создать на стрелке микрорайон с концертным залом, выставочным комплексом, жилыми апартаментами и зданиями-"матрёшками".
Позднее к теме возвращались с новыми концепциями. В 2024 году, после назначения Вячеслава Федорищева губернатором Самарской области, было озвучено намерение придать территории рекреационную и культурную функцию. Глава региона заявил о планах по созданию концертного зала и большого ландшафтного парка. Также он инициировал проведение международного архитектурного конкурса по обновлению территории на стрелке рек Волги и Самары.
11 июля 2025 года на встрече с молодыми архитекторами Вячеславу Федорищеву представили дипломный проект выпускницы СамГТУ Татьяны Ахмеровой. Работа получила высокую оценку губернатора.
"Регион заинтересован в развитии этой территории, и дипломный проект Татьяны может стать отправной точкой", — заявил Вячеслав Федорищев. Он предложил включить выпускницу в рабочую группу, которая займется дальнейшей проработкой проекта уже на профессиональном уровне.
Также работа Татьяны Ахмеровой получила отличную оценку на защите в СамГТУ и в ближайшее время будет подана на российские и международные архитектурные конкурсы.
Что предлагает проект: галерея "ЭКСПО" и Засамарская слобода
Концепция, разработанная Татьяной Ахмеровой под руководством доцента СамГТУ Расима Вальшина, предполагает создание многофункциональной и живой городской среды. Особое внимание уделено панорамным видам, транспортной связанности и архитектурной выразительности. Посмотрите видео:
Проект предусматривает строительство таких объектов как:
• мост-галерея "ЭКСПО" — пешеходный маршрут с выставочными пространствами;
• зеленый бульвар вдоль береговой линии — для прогулок и отдыха;
• киноконцертный комплекс как архитектурная доминанта;
• ЗАГС — как часть общественной функции;
• урбан-виллы — уникальное жилье с террасами и инфраструктурой;
• жилой район "Засамарская слобода" на левом берегу реки Самары — с разнообразной застройкой: от таунхаусов до высоток.
Планировка основана на чёткой геометрии: кварталы выполнены в форме трапеций, визуально напоминающих стрелки. Это решение не только отсылает к географии участка, но и перекликается с историческим ритмом старой Самары, формируя узнаваемую градостроительную структуру.
"Важно было подчеркнуть характер места и при этом создать понятную структуру. Зелёные зоны проникают внутрь кварталов, застройка читается как единое целое", — поясняет Татьяна Ахмерова.
Жилые блоки располагаются таким образом, чтобы открывать вид на Волгу и при этом формировать комфортную среду. Внутриквартальные пространства остаются зелёными и доступными.
Руководитель направления бакалавриат "Градостроительство" САМГТУ, доцент Анна Жоголева, которая также принимала участие в обсуждении проекта, отмечает:
"С одной стороны, проект должен учитывать исторический контекст и соблюдать регламенты, позволяя деликатную, но высокоплотную застройку. С другой — мы должны понимать, что стрелка — это уникальный инвестиционный ресурс городского и регионального масштаба, и он требует эффективного подхода, без утилитарных и тем более вульгарных архитектурных решений".
Важную роль в реализации проекта, по словам Анны Жоголевой, будет играть транспортная интеграция:
"Без качественной связи со всей улично-дорожной сетью города ни один проект не будет работать. Именно поэтому столь важно учитывать Южную обводную дорогу, которая предусмотрена Генпланом и должна связать стрелку с Самарским мостом, железнодорожным вокзалом и другими районами".
Проект на десятилетия
Как пояснил министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев, работа над развитием стрелки уже началась.
"Стрелка — это проект на несколько десятилетий. Было решено разделить его на три этапа. Сейчас мы на стадии согласования дорожной карты по каждому из них, которая касается подготовки территории под проектирование", — заявил министр.
По его словам, губернатор поставил задачу сделать стрелку уникальным общественным пространством с акцентом на рекреационную, культурную и туристическую функции. Часть территории, примыкающая к историческому центру, может быть застроена с соблюдением всех ограничений.
"Место притяжения должно обладать не только благоустроенными территориями, но и ресторанами, магазинами, коворкингами", — добавил Андрей Грачев.
