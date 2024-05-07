Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Областное правительство скорректировало проект планировки территории стрелки рек Волги и Самары в столице региона. В документах появился эскиз застройки. В нем явно прослеживаются черты презентованного несколько назад проекта реновации площадки с возведением высотных зданий в виде матрешек. Показываем всё в деталях.

Истоки матрешек

Стрелка рек Волги и Самары находится в центре города. Сейчас она выглядит как промзона. Значительную часть территории занимает грузовой речной порт. Уже несколько лет власти обсуждают перенос этого объекта и реновацию площадки.

Фото: "Притоки Волги"

Это фото проекта "Притоки Волги", разработанного группой экспертов по недвижимости при поддержке Франко-Российской торгово-промышленной палаты. Его презентовали в 2019 году автор идеи Томас Ходгкинсон и архитектор Игорь Кабанов. Они предложили создать на стрелке многофункциональный микрорайон, разместив там концертный зал, выставочный, инновационный и торговый центры, ЗАГС и жилые апартаменты, речной причал, рекреационную зону с искусственным прудом и подземный паркинг.

Причем предполагалось строительство восьми зданий в форме матрешек, каждое из которых получит название в честь одного из притоков Волги. К реализации проекта предлагали привлекать инвесторов.

Фото: "Притоки Волги"

В 2020 году минстрой опубликовал инвестиционный проект "Стрелки / Матрешки", где раскрывались некоторые подробности предложенной концепции. Например, высота зданий. Предлагались варианты и в 30, и в 49 этажей.

Отдельно были прописаны планы по строительству набережной. Причем чиновники указали, что проект уже разработан. Сделали это, когда обсуждалось строительство стадиона для игр чемпионата мира по футболу 2018 года на стрелке. И уже тогда стоимость оценивали в 12 млрд рублей. Но так как в итоге для возведения спортобъекта выбрали территорию Радиоцентра, документы даже не отправляли на экспертизу.

Фото: министерство строительства Самарской области

Региональные власти планировали провести архитектурный конкурс на проработку итоговой концепции развития территории стрелки, но он так и не состоялся. Да и в целом на фоне пандемии коронавируса и дальнейших международных событий обсуждение застройки поставили на паузу.

Новое видение матрешек

Однако в очередной корректировке проекта планировки, утвержденной этой весной, вновь всплыла идея строительства зданий-матрешек на площадке. Она отображена в эскизе застройки.

Фото: правительство Самарской области

Планируемое предназначение зданий немного изменили. В крайнем по-прежнему хотят разместить ЗАГС, следом — инновационный и выставочный центры, три жилых дома, деловой центр, конгресс-холл и торговый центр.

Эскиз застройки территории в глубине стрелки выглядит более традиционно. Вдоль берега Волги планируется возведение жилых и общественных зданий. Причем, похоже, что на карте частично отразили проект компании "Капитал Девелопмент" Анатолия Давидюка по жилой застройке участка на улице Максима Горького. Площадка обозначена цифрой 13.

Фото: правительство Самарской области

Фото: Юлия Шехмаметьева

В центральной части планируется сохранение существующей застройки, включая корпуса городской больницы № 3 и педагогического колледжа. Также предусмотрено строительство новых общественных зданий и образовательного учреждения. Последнее хотят разместить на пересечении улиц Комсомольской и Алексея Толстого. Судя по карте — на месте Реального училища, которое является объектом культурного наследия и сейчас фактически заброшено.

Что будет на берегу реки Самары

Вдоль берега реки Самары тоже может появиться несколько интересных объектов. Например, на территории завода клапанов предполагается строительство музея археологии. Ведь специалисты считают, что именно там была расположена самарская крепость 1586 года.

Место строительства музея археологии обозначено красным

Около Самарского (Фрунзенского) моста планируют строительство еще одного выставочного центра и жилого комплекса.

Такой, возможно, будет застройка участка у Самарского моста

Легендарный элеватор очертили линией зоны охраны, что дает надежду на его сохранение.

Фото: правительство Самарской области

Хотя здание не признано объектом культурного наследия, на его защиту встали как специалисты, так и местные жители. Сейчас судьбу уникального сооружения решают в суде.

Фото: Ксения Штефан

Набережная с пляжем и скалодромом

И, наконец, набережная. Ее планируют построить по всей береговой линии стрелки — как со стороны Волги, так и со стороны реки Самары. Судя по эскизу, она будет многоуровневой, вот с такими интересными площадками.

Фото: правительство Самарской области

Фото: правительство Самарской области

Предполагается обустройство пляжа. Его хотят разместить на берегу реки Самары.

Фото: правительство Самарской области

Между мостом в створе улицы Главной и элеватором может появиться смотровая площадка и скалодром.

Фото: правительство Самарской области

Когда стройка?

Волга Ньюс обратился за комментарием к авторам проекта "Притоки Волги". По словам Томаса Ходгкинсона, инвесторы на этот проект были, но они поставили переговоры на паузу по нескольким причинам. Среди них — сложности с оформлением земли, а также увеличение стоимости кредитования и цен на строительство. Но варианты решения этих проблем есть.

"Насколько я знаю, местные власти пока не начали процедуру по объединению земельных участков. Большая часть находится в собственности Самары и Самарской области. На ней располагается грузовой речной порт, вопрос о переносе которого до сих пор не решен. Также есть участки, находящиеся в собственности РФ (в том числе заброшенная железнодорожная ветка), частная собственность и площадки, владельцы которых не определены. Все эти земли нужно объединить, чтобы предоставить инвестору или инвесторам. Ведь именно вопрос оформления участков первым возникает у бизнесменов, которые хотят вложиться в проект", — объяснил Томас Ходгкинсон.

Что касается стоимости строительства, то по его оценке, за 5 лет она выросла примерно вдвое.

"Если в 2019 году стоимость кредитования составляла около 8% годовых, то сейчас 20%. Конечно, такие условия не привлекательны для инвесторов. Ведь стоимость строительства 1 кв. метра сейчас в Самаре будет стоить 150 тыс. кв. м, продажи — 250-300 тыс. кв. метров. Для сравнения, в Москве такую недвижимость можно будет продавать по 500-600 тыс. кв. метров. При этом стоимость строительства такая же. Цена на землю только отличается. Но в столице уже всё есть, а для Самары это будет уникальный проект, который выведет город на международный уровень. Есть вариант — с помощью властей добиться в банках предоставления льготного кредита под 3% годовых. Я уже направил письмо в федеральное министерство культуры с просьбой оказать поддержку. Планирую снова обратиться в самарский минстрой для обсуждения вопроса о создании рабочей группы как для решения проблем оформления земли, так и для оказания помощи в получении такого кредита", — сообщил автор проекта.

Отмечают сложности в урегулировании интересов различных собственников участков и власти — в презентациях для инвесторов. Но в то же время чиновники пишут, что площадка — перспективна, на ней можно строить жилые кварталы малой и средней этажности у воды с зонами отдыха для горожан и туристов. Есть возможность подключения к инженерным сетям.

При этом судя по ответу регионального Минстроя на запрос Волга Ньюс, концепция застройки стрелки всё еще находится на стадии обсуждения.

"На сегодняшний день развитие территории предполагается в соответствии с проектом планировки. Но сейчас в правительстве Самарской области также рассматриваются предложения от потенциальных инвесторов по развитию части площадки. Итоговая концепция находится на обсуждении и в проработке", — сообщили Волга Ньюс в минстрое.