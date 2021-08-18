"Новый Дон" и СОФЖИ показали что хотят строить на стрелке Волги и Самар

Во вторник, 17 августа, в Самаре прошли публичные слушания, на которых застройщики показали эскизы проектов по развитию территорий. В частности Самарский областной фонд жилья и ипотеки и ООО "Капитал Девелопмент" (гендиректор - Анатолий Давидюк) представили свои планы по освоению стрелки рек Волги и Самары. Десятки жителей пришли выразить свое категоричное "нет".

Ранее Волга Ньюс писал, что "Капитал Девелопмент" планирует строить на ул. Максима Горького в границах улиц Кутякова и Крупской. Здесь, по планам компании, должны появится семь домов (на 299 квартир) переменной этажности 4-9 этажей. Жилой комплекс будет находиться у Волги, вдоль реки - оборудованная пешеходная зона, как обещает застройщик, доступная всем

Из инфраструктуры были заявлены детский сад на 50 мест на первых этажах, детские игровые и спортивные площадки, парковки из расчета одно место на квартиру.

СОФЖИ предлагает построить два жилых комплекса рядом - на территории бывшего завода клапанов. И объясняет необходимость застройки компенсацией потерь, которые фонд несет предоставляя социальное жилье нуждающимся. Существующий градостроительный регламент (ПЗЗ) допускает строительство зданий высотой до 17 метров. СОФЖИ просил увеличить планку до 34 м, чтобы построить 6 - 9 этажей.

Участникам публичных слушаний предложения не понравились. Многие выступили против застройки стрелки рек Волги и Самары в принципе. У жителей возникли опасения за сохранность близлежащих объектов культурного наследия, пропускные возможности дорог. Архитектор-реставратор Виталий Стадников поставил под сомнение согласование планов строителей с критериями статуса исторического поселения.

Напомним, что градостроительные регламенты исторического поселения Самары должны утвердить до 1 июля 2022 года. Сообщалось, что министерство строительства региона провело анализ градостроительного потенциала каждого квартала, в котором учло этажность, возможности инфраструктуры, предусмотрело необходимость сохранения и реконструкции исторических зданий. На основе этих материалов будут сформированы "инвестиционные лоты", которые позволяет обеспечить современную застройку кварталов, сохранив их историческую ценность.