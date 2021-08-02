СОФЖИ готовит к застройке землю на стрелке Волги и Самары

На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на высотное строительство на ул. Кутякова в Самаре. Заявителем выступает Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ), уточнили в городском департаменте градостроительства.

К освоению предполагается площадь почти 25,3 тыс. кв. м на ул. Кутякова. Земельный участок, как сообщили в СОФЖИ, принадлежит ему на праве собственности.