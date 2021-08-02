СОФЖИ готовит к застройке землю на стрелке Волги и Самары

На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на высотное строительство на ул. Кутякова в Самаре. Заявителем выступает Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ), уточнили в городском департаменте градостроительства.
К освоению предполагается площадь почти 25,3 тыс. кв. м на ул. Кутякова. Земельный участок, как сообщили в СОФЖИ, принадлежит ему на праве собственности.
"Существующий градостроительный регламент (ПЗЗ) допускает строительство в данном месте зданий высотой до 17 метров (5 этажей). Одновременно действующий ППТ (проект планировки территории. - Прим. Волга Ньюс) предполагает застройку до 9 этажей. Сейчас идет работа по приведению этих документов в соответствие друг с другом. О конкретных деталях будущего проекта (количество и вид жилья, застройщик и проч.) сегодня говорить преждевременно", - добавили в фонде
Публичные слушания назначены на 17 августа.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))