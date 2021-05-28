Регламенты для исторического поселения в Самаре утвердят до 1 июня 2022 года

Утверждение градостроительных регламентов исторического поселения Самары должно пройти до 1 июля 2022 года. Такая информация была озвучена в четверг, 27 мая, во время совещания по развитию исторической части Самары, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства области Виктор Кудряшов.

Глава регионального кабмина призвал своих коллег построить работу так, чтобы не выйти за рамки этого срока, но при этом провести все необходимые обсуждения и согласования, учесть замечания экспертов.

Особое внимание он поручил уделить перечню исторически ценных градоформирующих объектов. Сейчас департаментом градостроительных регламентов городского округа представлены предложения по 600 таким объектам. Виктор Кудряшов призвал определить четкие критерии, выработать процедуры по признанию "возрастных" зданий исторически ценными градоформирующими объектами.

"Тема эта очень острая, дискуссионная. Уверен, что в эту дискуссию включатся наши градозащитники, архитекторы, общественность. Необходимо еще раз вместе внимательно проанализировать список. Нам всем небезразлично, как будет выглядеть и развиваться город. При этом объекты, которые, возможно, не имеют большой ценности, будучи включенными в перечень, законсервируют развитие старого центра на долгие годы. Считаю, что это нанесет более значительный ущерб архитектурному облику и развитию города. Этот вопрос, конечно, необходимо вынести на широкое обсуждение, но здесь важно не увязнуть в дискуссиях, а прийти к созидательным решениям", - отметил Виктор Кудряшов.

Виктор Кудряшов: "Проект реновации исторического центра Самары одобрен Минстроем РФ" Первый вице-губернатор — председатель правительства области Виктор Кудряшов рассказал Волга Ньюс о проекте реновации исторической части Самары, благодаря которому планируется обновить инженерные сети всего "старого" города и сделать его более современным, комфортным для жизни и привлекательным для инвесторов и туристов. Уже на следующей неделе проект планируется презентовать в Министерстве финансов РФ.

При этом он подчеркнул, что принципиально важно сохранить уникальную историческую среду в этой части города, защитить ее и принять меры к восстановлению объектов культурного наследия, не допустить застройки исторической части Самары высотками.

"Вся застройка будет осуществляться в строгом соответствии с градостроительными регламентами, над которыми сейчас работают эксперты в области урбанистики и охраны памятников архитектуры", - заявил Виктор Кудяшов.

Сообщается, что министерство строительства региона провело анализ градостроительного потенциала каждого квартала, в котором учло этажность, возможности инфраструктуры, предусмотрело необходимость сохранения и реконструкции исторических зданий. На основе этих материалов будут сформированы "инвестиционные лоты", которые позволяет обеспечить современную застройку кварталов, сохранив их историческую ценность. Председатель правительства призвал министерство начать диалог с потенциальными инвесторами.

"Цель нашей встречи - обеспечить формирование пакета документов для заявки на привлечение инфраструктурных кредитов, которые позволят решить вопросы развития коммунальной инфраструктуры города. Об этом механизме сказал в своем послании президент Российской Федерации Владимир Путин. В настоящее время субъекты Федерации уже приступают к этой работе, мы также должны включиться в нее в числе первых. Новый государственный инструмент создания и развития инфраструктуры позволит решить проблемы, которые копились в регионе не годами, а десятилетиями", - подчеркнул председатель областного правительства.

Сейчас развитие комплексной застройки в центральной части Самары затруднено: недостает мощности действующих инженерных сетей, не определены границы объединенных зон охраны объектов культурного наследия, меняются градостроительные регламенты. Поэтому крупные инвесторы неохотно идут в "старый" город. В то же время градостроительный потенциал исторической части Самары оценивается специалистами в 1,5 млн кв. м жилья.

Александр Хинштейн: "Историческое поселение - это не стеклянный колпак" Депутат Государственной думы от Самарской области в интервью Волга Ньюс рассказал о том, как продвигается работа по теме исторического поселения, о продолжающихся попытках снизить степень его охраны и о глобальном проекте реновации старого города.

На совещании обсудили также вопрос создания единого центра по реализации проекта исторического поселения. Напомним, такое поручение прозвучало в послании губернатора Дмитрия Азарова. Предложения по отдельной структуре, которая будет координировать все вопросы развития исторического центра города, будут представлены в двухнедельный срок.

Комплексная застройка исторической части Самары невозможна без масштабной модернизации инженерных сетей и коммуникаций. Обсуждению этого вопроса посвятили вторую часть встречи.

В течение месяца профильные службы должны определиться с техническими решениями по модернизации инфраструктуры исторической части Самары. Проектирование централизованной системы коммуникаций планируют начать в сентябре текущего года, средства на проектирование будут выделены из областного бюджета. "Прошу руководство городского округа Самара взять на себя практическую реализацию этого проекта", - сказал Виктор Кудряшов.