В Самаре появится отдельная структура по развитию исторического центра

Во вторник, 18 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем ежегодном послании к жителям региона и депутатам губдумы поручил Корпорации развития Самарской области создать подразделение по привлечению инвестиций, восстановлению и развитию исторического поселения в областном центре.
"Корпорации развития поручаю создать отдельное подразделение по привлечению бизнес-структур и инвестиций, восстановлению и развитию исторического поселения в Самаре. Жду предложений до 1 августа", - обратился губернатор к Виктору Кудряшову.
Также глава региона подчеркнул, что при осуществлении городского строительства особое внимание должно быть уделено историческому центру Самары.
"Надеюсь на ваше бережное отношение к этому родному для всех нас месту, которое является достоянием всей губернии", - обратился Дмитрий Азаров к мэру Самары Елене Лапушкиной.
Напомним, решение о присвоении центру Самары статуса исторического поселения было принято в конце 2019 года. Его границы установлены в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.