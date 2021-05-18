В Самаре появится отдельная структура по развитию исторического центра

Во вторник, 18 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем ежегодном послании к жителям региона и депутатам губдумы поручил Корпорации развития Самарской области создать подразделение по привлечению инвестиций, восстановлению и развитию исторического поселения в областном центре.

"Корпорации развития поручаю создать отдельное подразделение по привлечению бизнес-структур и инвестиций, восстановлению и развитию исторического поселения в Самаре. Жду предложений до 1 августа", - обратился губернатор к Виктору Кудряшову.

Также глава региона подчеркнул, что при осуществлении городского строительства особое внимание должно быть уделено историческому центру Самары.

"Надеюсь на ваше бережное отношение к этому родному для всех нас месту, которое является достоянием всей губернии", - обратился Дмитрий Азаров к мэру Самары Елене Лапушкиной.

Напомним, решение о присвоении центру Самары статуса исторического поселения было принято в конце 2019 года. Его границы установлены в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги.