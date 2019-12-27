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Правительство области утвердило статус Самары как исторического поселения

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 декабря, на очередном заседании правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова было принято решение о присвоении центру Самары статуса исторического поселения.

В повестке заседания кабмина значился один вопрос — "О внесении изменений в постановление правительства Самарской области от 12.04.2018 № 189 "Об утверждении перечня исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Самарской области" и утверждении предмета охраны и границ территории исторического поселения регионального значения город Самара Самарской области".

Статус исторического поселения крайне важен для дальнейшего развития Самары и сохранения ее исторического облика. Работа по подготовке документации велась по поручению Дмитрия Азарова. На заседании глава региона отметил, что работа выполнена в установленные сроки и, как было обещано, вопрос вынесен на обсуждение правительства уже в этом году.

"Рассмотрение этого вопроса было предопределено моим поручением и обязательствами перед жителями Самары и инициативной группой", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Как пояснил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев, постановление правительства утверждает статус Самары как исторического поселения регионального значения, а также устанавливает его границы. Они определены в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарская и Набережная реки Волги.

Постановлением утверждается и предмет охраны. В первую очередь, это ценные градоформирующие объекты (ЦГФО), являющиеся объектами культурного наследия федерального (47 объектов) и регионального (446 объектов) значения и выявленные объекты культурного наследия (233 объекта).

Стоит отметить, что ряд объектов в данный перечень не включен. В частности, речь идет об объектах, которые не являются памятниками федерального и регионального значения. Уже весной следующего года, после дополнительного обсуждения планируется внести изменения в постановление кабмина.

В России региональный статус присвоен таким крупным городам, как Казань, Нижний Новгород, Псков, Москва, Рязань и другим, являющимся областными и республиканскими центрами. Присвоение статуса исторического поселения регионального значения позволит привлечь дополнительные средства и повысит защиту исторического центра от застройки.

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