В Самаре прошла стратегическая сессия по науке и высшему образованию

В Самарском университете им. Королева прошла стратегическая сессия, посвященная вопросам науки и высшего образования. Мероприятие было организовано министерством науки и высшего образования Самарской области.
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе разрабатывается проект стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 г. (Самара — 450), в которой будут закреплены основные векторы развития с учетом современных вызовов и возможностей.
Стратегические сессии по разным направлениям помогут определить приоритеты и точки роста.
В сессии приняли участие преподаватели и студенты ведущих вузов и научных организаций Самарской области, а также представители организаций инновационной сферы, таких как Фонд поддержки технологического предпринимательства и ГАУ Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных инициатив". Модератором встречи выступил Артем Волков, советник губернатора Самарской области по науке.
Участники обсудили ключевые задачи научно-технологического развития региона, включая удовлетворение спроса стратегически важных отраслей в высококвалифицированных кадрах, развитие инфраструктуры для технологического предпринимательства и трансформацию взаимодействия науки и инноваций. В рамках шести рабочих групп были разработаны предложения по формированию имиджа региона для привлечения молодежи, созданию межвузовского кампуса в Самарской области, трансформации системы финансирования научно-исследовательских работ (НИР) и развитию технологического предпринимательства.
"Сегодняшнее обсуждение выявило необходимость в координации запросов университетов и предприятий, что требует создания технологических реестров и платформ для обмена знаниями. Уверены, что вместе с академическим и предпринимательским сообществами мы сможем определить приоритеты и конкретные стратегические цели для развития региона к 2036 году", — отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
Последние комментарии
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...