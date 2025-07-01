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В Самаре прошла стратегическая сессия по науке и высшему образованию

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском университете им. Королева прошла стратегическая сессия, посвященная вопросам науки и высшего образования. Мероприятие было организовано министерством науки и высшего образования Самарской области.

Фото: Министерство науки и высшего образования РФ

По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе разрабатывается проект стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 г. (Самара — 450), в которой будут закреплены основные векторы развития с учетом современных вызовов и возможностей.

Стратегические сессии по разным направлениям помогут определить приоритеты и точки роста. 
В сессии приняли участие преподаватели и студенты ведущих вузов и научных организаций Самарской области, а также представители организаций инновационной сферы, таких как Фонд поддержки технологического предпринимательства и ГАУ Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных инициатив". Модератором встречи выступил Артем Волков, советник губернатора Самарской области по науке.

Участники обсудили ключевые задачи научно-технологического развития региона, включая удовлетворение спроса стратегически важных отраслей в высококвалифицированных кадрах, развитие инфраструктуры для технологического предпринимательства и трансформацию взаимодействия науки и инноваций. В рамках шести рабочих групп были разработаны предложения по формированию имиджа региона для привлечения молодежи, созданию межвузовского кампуса в Самарской области, трансформации системы финансирования научно-исследовательских работ (НИР) и развитию технологического предпринимательства.

"Сегодняшнее обсуждение выявило необходимость в координации запросов университетов и предприятий, что требует создания технологических реестров и платформ для обмена знаниями. Уверены, что вместе с академическим и предпринимательским сообществами мы сможем определить приоритеты и конкретные стратегические цели для развития региона к 2036 году", — отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. 

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