16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата Михаил Смирнов вручил награды работникам Почты России Глава минстроя рассказал, какую застройку разрешат в центре Самары В правительстве Самарской области назначили нового вице-премьера Самарская область заняла первое место в ПФО по предоставлению жилья детям-сиротам

Облправительство Власть и политика

В Самарской области обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Текущее состояние и основные направления развития инвестклимата в регионе стали ключевыми темами совещания, которое провел сегодня вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Наша общая задача — создать условия для упрощения взаимодействия бизнеса и государства, обеспечить эффективную государственную поддержку и максимальное содействие развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности, — подчеркнул вице-губернатор.

В совещании принял участие первый заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин, который представил приоритетные задачи по улучшению инвестиционного климата в рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса и Национального рейтинга.

"Президент постоянно отмечает важность работы по совершенствованию инвестиционного климата. Сегодня мы остановимся на текущих вопросах развития регионального инвестиционного климата, ключевых трендах и задачах", — отметил Игорь Карачин.

В ходе совещания участники обсудили те направления, в которых нужны системные решения. Это, в частности, взаимодействие бизнеса и ресурсоснабжающих организаций.

"Есть ряд показателей, которые требуют улучшения. Продолжим здесь работать вместе коллегами из правительства, деловыми объединениями, экспертным сообществом. Задача — заложить конкретные решения, которые позволят кратно сократить количество процедур и сроки по предоставлению государственных и муниципальных услуг", — подытожил Антон Емельяненко.

Ранее вопросы развития инвестиционного климата в регионе стали предметом рабочей встречи губернатора Вячеслава Федорищева и замгендиректора АСИ Игоря Карачина.

"Для нас взаимодействие с Агентством стратегических инициатив всегда было опорным в решении задач экономического развития нашего региона. В Самарской области появлялись и пилотировались многие инициативы, которые потом становились практиками по всей России. Конечно, это большой вклад наших предпринимателей — технологичных, социально ориентированных", — отметил глава региона.

Для улучшения инвестиционного климата в регионе ведется системная работа: развивается инвестиционная инфраструктура, внедрен Региональный инвестиционный стандарт. Для организации работы и повышения качества предоставляемых услуг создается Единый институт развития, внедряются новые меры поддержки.

По итогам 2024 года общий объем инвестиций в основной капитал в регионе составил 568,6 млрд рублей. Высокий уровень инвестиций зафиксирован в сферах транспортировки и хранения, добычи полезных ископаемых, энергетики и сельского хозяйства. В прошлом году активнее инвестировал малый и средний бизнес — их вложения выросли на 7,1%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3