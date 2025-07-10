В Самарской области обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата

Текущее состояние и основные направления развития инвестклимата в регионе стали ключевыми темами совещания, которое провел сегодня вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

"Наша общая задача — создать условия для упрощения взаимодействия бизнеса и государства, обеспечить эффективную государственную поддержку и максимальное содействие развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности, — подчеркнул вице-губернатор.

В совещании принял участие первый заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин, который представил приоритетные задачи по улучшению инвестиционного климата в рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса и Национального рейтинга.

"Президент постоянно отмечает важность работы по совершенствованию инвестиционного климата. Сегодня мы остановимся на текущих вопросах развития регионального инвестиционного климата, ключевых трендах и задачах", — отметил Игорь Карачин.

В ходе совещания участники обсудили те направления, в которых нужны системные решения. Это, в частности, взаимодействие бизнеса и ресурсоснабжающих организаций.

"Есть ряд показателей, которые требуют улучшения. Продолжим здесь работать вместе коллегами из правительства, деловыми объединениями, экспертным сообществом. Задача — заложить конкретные решения, которые позволят кратно сократить количество процедур и сроки по предоставлению государственных и муниципальных услуг", — подытожил Антон Емельяненко.

Ранее вопросы развития инвестиционного климата в регионе стали предметом рабочей встречи губернатора Вячеслава Федорищева и замгендиректора АСИ Игоря Карачина.

"Для нас взаимодействие с Агентством стратегических инициатив всегда было опорным в решении задач экономического развития нашего региона. В Самарской области появлялись и пилотировались многие инициативы, которые потом становились практиками по всей России. Конечно, это большой вклад наших предпринимателей — технологичных, социально ориентированных", — отметил глава региона.

Для улучшения инвестиционного климата в регионе ведется системная работа: развивается инвестиционная инфраструктура, внедрен Региональный инвестиционный стандарт. Для организации работы и повышения качества предоставляемых услуг создается Единый институт развития, внедряются новые меры поддержки.

По итогам 2024 года общий объем инвестиций в основной капитал в регионе составил 568,6 млрд рублей. Высокий уровень инвестиций зафиксирован в сферах транспортировки и хранения, добычи полезных ископаемых, энергетики и сельского хозяйства. В прошлом году активнее инвестировал малый и средний бизнес — их вложения выросли на 7,1%.