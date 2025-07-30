16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошло заседание регионального штаба по газификации Курировать сферу ЖКХ в Самарской области будет Виталий Шабалатов Андрей Грачев: "Город будет изымать участки под соцобъекты" Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо" Вячеслав Федорищев прокомментировал отставку министра транспорта

Облправительство Власть и политика

В Самаре прошло заседание регионального штаба по газификации

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В областном правительстве состоялось заседание регионального штаба по газификации Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Первое полугодие закончилось, время подвести итоги и посмотреть, куда мы пришли, как выполняются поручения после предыдущих штабов всеми участниками рынка и как мы смотримся с точки зрения выполнения поручений президента и своих обязательств перед нашими жителями", - сказал глава региона, открывая совещание.  

На повестке было несколько вопросов, в том числе обсуждалось выполнение плана мероприятий по догазификации Самарской области за первое полугодие 2025 года. С докладом выступил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань. 

По просроченным договорам с истекшими сроками присоединения к сетям газораспределения в соответствии с постановлением правительства №1547, ситуация улучшилась. Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области проводит системную работу в этом направлении. По состоянию на середину ноября 2024 г. насчитывалось 760 просроченных договоров (все в зоне ответственности ООО "СВГК"), а сегодня показатель составляет 395 просроченных договоров.

Вторым вопросом значилось исполнение региональной программы газификации Самарской области за 2024 г. и 1 полугодие 2025 г. и использование средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа.
Отдельным вопросом рассмотрели нарушения, связанные с обязательствами газораспределительных организаций, а также реализацию работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО по итогам шести месяцев 2025 года.

В первой половине 2025 г. Госжилинспекция усилила работу в части выявления лиц, уклонившихся от заключения договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. С февраля 2025 г. ГЖИ организовала проведение еженедельных штабов по газовой безопасности совместно со всеми муниципалитетами и газораспределительными организациями.

Итого из 15564 газифицированных МКД по Самарской области заключено договоров и ведется работа по их заключению в 14148 МКД, что составляет 91%. Работа ведомственного штаба позволила повлиять на большинство УК, ТСЖ/ТСН по области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3