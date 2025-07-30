В Самаре прошло заседание регионального штаба по газификации

В областном правительстве состоялось заседание регионального штаба по газификации Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.

"Первое полугодие закончилось, время подвести итоги и посмотреть, куда мы пришли, как выполняются поручения после предыдущих штабов всеми участниками рынка и как мы смотримся с точки зрения выполнения поручений президента и своих обязательств перед нашими жителями", - сказал глава региона, открывая совещание.

На повестке было несколько вопросов, в том числе обсуждалось выполнение плана мероприятий по догазификации Самарской области за первое полугодие 2025 года. С докладом выступил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань.

По просроченным договорам с истекшими сроками присоединения к сетям газораспределения в соответствии с постановлением правительства №1547, ситуация улучшилась. Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области проводит системную работу в этом направлении. По состоянию на середину ноября 2024 г. насчитывалось 760 просроченных договоров (все в зоне ответственности ООО "СВГК"), а сегодня показатель составляет 395 просроченных договоров.

Вторым вопросом значилось исполнение региональной программы газификации Самарской области за 2024 г. и 1 полугодие 2025 г. и использование средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа.

Отдельным вопросом рассмотрели нарушения, связанные с обязательствами газораспределительных организаций, а также реализацию работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО по итогам шести месяцев 2025 года.

В первой половине 2025 г. Госжилинспекция усилила работу в части выявления лиц, уклонившихся от заключения договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. С февраля 2025 г. ГЖИ организовала проведение еженедельных штабов по газовой безопасности совместно со всеми муниципалитетами и газораспределительными организациями.

Итого из 15564 газифицированных МКД по Самарской области заключено договоров и ведется работа по их заключению в 14148 МКД, что составляет 91%. Работа ведомственного штаба позволила повлиять на большинство УК, ТСЖ/ТСН по области.