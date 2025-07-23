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Врио главы правительства Самарской области назначен Александр Фетисов

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 23 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании, что временно исполнять обязанности главы регионального правительства будет Александр Фетисов. Сейчас он занимает пост первого вице-губернатора.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"У нас Михаил Андреевич Смирнов (председатель правительства. - Прим. Волга Ньюс.) ушел в отпуск, длительный, на месяц. Поэтому исполнять обязанности председателя правительства временно будет Фетисов Александр Борисович. Но по всем хозяйственным вопросам, коллеги, и главы, и министры, прошу координироваться с Шабалатовым Виталием Алексеевичем (зампред правительства. - Прим. Волга Ньюс)", — сказал на оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Александр Фетисов хорошо знаком жителям Самарской области. Он родился в Куйбышеве, является офицером с высшим военно-политическим образованием. Также окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "юрист". В 2010 г. он стал депутатом городской думы Самары и возглавил ее. В 2015 г. занял пост заместителя председателя правительства. Через год получил статус вице-губернатора и стал курировать подготовку Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года. В декабре 2024 г. Александр Фетисов был назначен первым вице-губернатором.

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