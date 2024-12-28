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Александр Фетисов стал первым вице-губернатором Самарской области

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 декабря, региональный парламент согласовал кандидатуру Александра Фетисова на должность первого вице-губернатора Самарской области. Это стало для него повышением.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Александр Фетисов хорошо знаком жителям Самарской области. Он родился в Куйбышеве. Ему 57 лет. Он офицер с высшим военно-политическим образованием. Также окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "юрист".

В 1988–1992 годах Александр Фетисов проходил военную службу. В начале 2000-х годов стал заместителем председателя "Земского банка" и председателем совета директоров "Самарской шоколадной компании".

Завершив работу в шоколадной компании в 2007 г., Александр Фетисов стал заместителем секретаря реготделения партии "Единая Россия". В 2010 г. стал депутатом городской думы Самары и возглавил ее.

В 2015 г. Александр Фетисов занял пост заместителя председателя правительства. Через год получил статус вице-губернатора и стал курировать подготовку Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Впоследствии, когда пост губернатора занял Дмитрий Азаров, единоросса утвердили на должности заместителя председателя правительства. Он курировал вопросы, связанные с социальным развитием региона, — образование, социально-демографическую и семейную политику, труд и занятость, спорт, культуру, молодежную политику, сохранение исторической памяти.

Вячеслав Федорищев, став врио губернатора Самарской области, выбрал для Александра Фетисова другую должность. В конце июня 2024 г. он представил его как врио руководителя департамента внутренней политики и после победы на выборах решил его утвердить в этой должности. Губдума это согласовала.

26 декабря Вячеслав Федорищев сообщил о предстоящем назначении Александра Фетисова. Обсуждение этого вопроса состоялось на пленарном заседании губдумы в субботу, 28 декабря. Сначала депутаты одобрили поправки в региональное законодательство, которые предусматривают введение в составе правительства еще одной должности "первый вице-губернатор". Впоследствии они согласовали назначение на этот пост Александра Фетисова. 

"Александр Фетисов будет курировать внутреннюю, информационную, молодежную политику. Это большая ответственность в эпоху преобразования страны. Внутренняя политика становится краеугольным камнем для развития сильного общества", - сказал губернатор, отметив, что Александр Фетисов стал для него хорошим помощником.

Сам новоиспеченный первый вице-губернатор отметил, что это назначение для него большая честь: "Для меня важно участвовать в том, чтобы мой родной край вернулся в число лидеров в стране. Это значит, что жизнь каждого жителя региона станет комфортнее".

Сейчас статус первого вице-губернатора также имеет глава правительства Самарской области Михаил Смирнов. Он продолжит осуществлять хозяйственную деятельность, курировать направления жилищно-коммунального хозяйства, дорожную отрасль, топливно-энергетический и энергетический комплексы.

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