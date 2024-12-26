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Облправительство Власть и политика

Новое министерство и реорганизация медиахолдинга: облправительство перестраивает работу со СМИ

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Медиахолдинг "СОВА", подконтрольный правительству Самарской области, ждет реорганизация. Об этом в четверг, 26 декабря, на оперативном совещании облправительства сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Медиаходинг сменит название на "Самара 450", а входящий в него телеканал "Губерния" станет "Каналом 450". Очевидно, что название связано с 450-летием Самары, которое будет отмечаться в 2036 году.

Возглавит медиахолдинг Татьяна Дрожевкина, которая сейчас руководит департаментом информационной политики регионального правительства.

При этом департамент информполитики также ждет реорганизация - в министерство информационного сопровождения. Курировать его будет вице-губернатор - руководитель департамента (ранее сообщалось, что он также будет реорганизован в министерство) внутренней политики Александр Фетисов. При этом губернатор обозначил, что Александр Фетисов получит статус первого вице-губернатора.

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