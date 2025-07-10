Михаил Смирнов вручил награды работникам Почты России

В четверг, 10 июля, накануне профессионального праздника работников почтовой связи Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов по поручению губернатора Вячеслава Федорищева вручил заслуженные награды работникам Управления федеральной почтовой связи Самарской области АО "Почта России".

"Когда мы чествуем работников Почты России, мы отмечаем вклад тех людей, без которых невозможно представить нашу страну, все наше общество. Вы в прямом смысле слова доставляете людям чувства и эмоции. И это самое главное, это невозможно переоценить, — подчеркнул Михаил Смирнов, обращаясь к работникам почтовой связи. — У нас огромная страна. Есть точки на карте, где может не быть сигнала сотовой связи, но почтовое отправление точно будет доставлено до адресата. Огромное и сердечное вам за это спасибо".

12 почтамтов, автобазу, Самарский логистический почтовый центр площадью 15 тыс. кв. м объединяет УФПС Самарской области. Более 80 видов почтовых, финансовых и инфокоммуникационных услуг предоставляют 721 почтовое отделение, из них 484 — в сельской местности, одно передвижное отделение почтовой связи.