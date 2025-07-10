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Михаил Смирнов вручил награды работникам Почты России

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 июля, накануне профессионального праздника работников почтовой связи Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов по поручению губернатора Вячеслава Федорищева вручил заслуженные награды работникам Управления федеральной почтовой связи Самарской области АО "Почта России".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Когда мы чествуем работников Почты России, мы отмечаем вклад тех людей, без которых невозможно представить нашу страну, все наше общество. Вы в прямом смысле слова доставляете людям чувства и эмоции. И это самое главное, это невозможно переоценить, — подчеркнул Михаил Смирнов, обращаясь к работникам почтовой связи. — У нас огромная страна. Есть точки на карте, где может не быть сигнала сотовой связи, но почтовое отправление точно будет доставлено до адресата. Огромное и сердечное вам за это спасибо".

12 почтамтов, автобазу, Самарский логистический почтовый центр площадью 15 тыс. кв. м объединяет УФПС Самарской области. Более 80 видов почтовых, финансовых и инфокоммуникационных услуг предоставляют 721 почтовое отделение, из них 484 — в сельской местности, одно передвижное отделение почтовой связи.

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