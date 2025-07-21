Илья Щукин покинул пост зампреда правительства Самарской области

Заместитель председателя правительства Самарской области Илья Щукин покинул пост, сообщили источники Волга Ньюс.
Информацию подтвердили в пресс-службе облправительства: "Илья Щукин уволился по собственной инициативе 11 июля".
Напомним, Щукин был представлен в должности зампреда правительства в ноябре прошлого года. Он курировал финансовый блок - финансы, имущественные отношения, организацию торгов, ценовое и тарифное регулирование.
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