Илья Щукин покинул пост зампреда правительства Самарской области

Заместитель председателя правительства Самарской области Илья Щукин покинул пост, сообщили источники Волга Ньюс.

Информацию подтвердили в пресс-службе облправительства: "Илья Щукин уволился по собственной инициативе 11 июля".

Напомним, Щукин был представлен в должности зампреда правительства в ноябре прошлого года. Он курировал финансовый блок - финансы, имущественные отношения, организацию торгов, ценовое и тарифное регулирование.