Назначен новый заместитель председателя правительства Самарской области

У председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова появился еще один заместитель. Илью Щукина в этой должности представил губернатор Вячеслав Федорищев во вторник, 5 ноября, на оперативном совещании облправительства.

По словам главы региона, Илья Щукин имеет опыт работы в промышленности и энергетике. Он будет курировать финансовый блок - финансы, имущественные отношения, организацию торгов, ценовое и тарифное регулирование.

По данным источников "Волга Ньюс", Щукин приступил к работе с 28 октября.

Он стал третьим зампредом правительства наряду Андреем Белоусовым (руководитель департамента по вопросам общественной безопасности) и Константином Пресняковым (руководитель департамента информационных технологий и связи).

Также напомним, что 1 ноября пост заместителя председателя правительства покинул Владимир Василенко.