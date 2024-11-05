Назначен новый заместитель председателя правительства Самарской области

У председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова появился еще один заместитель. Илью Щукина в этой должности представил губернатор Вячеслав Федорищев во вторник, 5 ноября, на оперативном совещании облправительства.
По словам главы региона, Илья Щукин имеет опыт работы в промышленности и энергетике. Он будет курировать финансовый блок - финансы, имущественные отношения, организацию торгов, ценовое и тарифное регулирование.
По данным источников "Волга Ньюс", Щукин приступил к работе с 28 октября.
Он стал третьим зампредом правительства наряду Андреем Белоусовым (руководитель департамента по вопросам общественной безопасности) и Константином Пресняковым (руководитель департамента информационных технологий и связи).
Также напомним, что 1 ноября пост заместителя председателя правительства покинул Владимир Василенко.
Последние комментарии
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...