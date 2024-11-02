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Владимир Василенко покинул правительство Самарской области

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель председателя правительства Самарской области Владимир Василенко 1 ноября покинул свой пост. Об этом "Волга Ньюс" сообщили источники в правительстве региона.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Сам Василенко в телефонном разговоре отказался говорить на эту тему. "Давайте не спрашивать меня, все нормально. До свидания", - обрубил он.

Напомним, Владимир Василенко вошел в правительство Самарской области в октябре 2023 г., заняв пост министра энергетики и ЖКХ. На тот момент ему уже было 67 лет. В сформированном Вячеславом Федорищевым составе правительства он получил портфель зампреда.

До прихода в областной кабинет министров Владимир Василенко долгие годы работал в администрации Самары, где отвечал за ЖКХ и благоустройство, почти 10 лет занимая пост вице-мэра.

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