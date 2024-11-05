В Самарской области двух министров отправили в отставку

В правительстве Самарской области произошли кадровые изменения. О них губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании во вторник, 5 ноября.
"На прошлой неделе были подведены итоги промежуточной, за 10 месяцев, работы правительства Самарской области и глава муниципальных образований по выполнению нашей самой главной задачи — обеспечению заботы, поддержки членов семей участников СВО и самих бойцов, которые защищают нашу страну с оружием в руках. Были сделаны выводы. Я бы хотел сказать о кадровых изменениях, которые сейчас произойдут с точки зрения недостаточной организации работы", — сказал глава региона.
В частности, в отставку отправили врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николая Абашина.
"Работа по линии взаимодействия с сектором сельского хозяйства была выстроена недостаточно. Николай Владимирович переходит на другу работу", — сообщил Вячеслав Федорищев.
Также губернатор отправил в отставку врио министра промышленности и торговли Олега Волкова.
"Уважаемые коллеги, я хотел бы еще раз всем повторить, что первоочередная задача — это обеспечение всего необходимого для успешного выполнения заданий нашими ребятами на передовой. Здесь никакого компромисса не будет. Если руководитель, не понимая, не осознает свою меру ответственности за эту задачу, он с нами работать не будет. Это же касается глав муниципальных образований. Я не буду перечислять, но принято решение и подписано достаточно большое количество выговоров и представлений о неполном служебном соответствии по данной категории", — отметил губернатор.
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