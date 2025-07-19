Администрацию губернатора возглавил Антон Емельяненко

Администрацию губернатора Самарской области возглавил Антон Емельяненко, ранее занимавший пост вице-губернатора, ответственного за экономический блок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Дмитрий Яковлев, руководивший администрацией губернатора, получит другую зону ответственности — масштабные проекты в сфере строительства и спорта, а также продолжит подготовку к международному форуму "Россия - спортивная держава", который пройдет в Самаре в ноябре.

"Дмитрий Николаевич сформировал команду администрации губернатора, выстроил четкое взаимодействие между ведомствами, поднял уровень штабной культуры, — написал губернатор. — Новые задачи на следующем этапе: формирование сильного кадрового резерва для муниципальной и региональной власти, контрольная функция и строгий мониторинг исполнения решений. Антону Андреевичу поставил четкий KPI — оптимизировать госаппарат, но не ради сокращений, а ради качества".