Администрацию губернатора возглавил Антон Емельяненко

Администрацию губернатора Самарской области возглавил Антон Емельяненко, ранее занимавший пост вице-губернатора, ответственного за экономический блок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Дмитрий Яковлев, руководивший администрацией губернатора, получит другую зону ответственности — масштабные проекты в сфере строительства и спорта, а также продолжит подготовку к международному форуму "Россия - спортивная держава", который пройдет в Самаре в ноябре.
"Дмитрий Николаевич сформировал команду администрации губернатора, выстроил четкое взаимодействие между ведомствами, поднял уровень штабной культуры, — написал губернатор. — Новые задачи на следующем этапе: формирование сильного кадрового резерва для муниципальной и региональной власти, контрольная функция и строгий мониторинг исполнения решений. Антону Андреевичу поставил четкий KPI — оптимизировать госаппарат, но не ради сокращений, а ради качества".
Последние комментарии
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
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