Курировать сферу ЖКХ в Самарской области будет Виталий Шабалатов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил контролировать работы в сфере ЖКХ зампреду правительства региона Виталию Шабалатову. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

"Поручил заместителю председателя правительства Виталию Шабалатову курировать сферу ЖКХ. Контроль будет жестким — никаких недоделок к зиме", — прокомментировал сам Вячеслав Федорищев.

Глава региона также рассказал о подготовке объектов ЖКХ к зиме: в этом году перекладывают 281 км коммуникаций, из них 85,9 км — в рамках подготовки к отопительному сезону. Готовят 23 тыс. домов, 2102 котельные и 3800 соцобъектов. Также он уточнил, что созданы 993 аварийные бригады на случай ЧС.

Ранее сообщалось, что Виталий Шабалатов стал курировать сферу транспорта и автодорог. До назначения в Самарскую область он работал на руководящей должности в правительстве Воронежской области, в последнее время был советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.