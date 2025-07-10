Глава минстроя рассказал, какую застройку разрешат в центре Самары

До конца года региональные власти планируют принять регламенты строительства в историческом центре Самары. Об этом на пресс-конференции 10 июля рассказал министр строительства Самарской области Александр Фомин.
"Историческое поселение занимает более 800 га территории. Это наш прекрасный центр, но там много ветхого жилья и проблемы с инфраструктурой. Будем развивать комплексное строительство, но где-то возможно будет и точечная застройка. К сожалению, опыт многих регионов показывает, что совсем от нее уйти нельзя", — рассказал министр.
Однако, по его словам, точечная застройка не будет такой, как было раньше:
"Есть земельный участок, который ограничен существующими объектами культурного наследия (ОКН), который нужно восстановить и дать новую жизнь. Инвесторов на такое количество памятников архитектуры, как у нас, в России нет. Чтобы сделать эта историю инвестиционно привлекательной мы будем совмещать строительство новых объектов с восстановлением ОКН".
Александр Фомин отметил, что речь идет не только о строительстве жилых домов. В Самаре сформировалась потребность в бизнес-центрах, паркингов, в том числе многоуровневых, объектах социальной инфраструктуры и помещений для досуговых центров.
При этом в историческом поселении будет ограничена высотность застройки. Ориентир — среднеэтажное строительство в пределах 10-11 этажей. Работа по подготовке необходимой документации продолжается.
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