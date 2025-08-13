Глава областного минграда прокомментировал информацию о планируемом строительстве коттеджей на 5-й просеке

Глава министерства градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев прокомментировал информацию о планируемом строительстве коттеджей на 5-й просеке в Самаре.
"Сейчас в Интернете активно распространяется информация о факте предоставления разрешения на условный вид использования земельного участка под коттеджную застройку. Данное сообщение не соответствует действительности. Проект решения, опубликованный на сайте, является типовой формой, которая формируется в таком виде для всех проектов. Решение о предоставлении условного вида или об отказе в предоставлении условного вида формируется в рамках постановления после публичных слушаний, любой желающий может принять в них участие", — заявил министр.
Напомним, в Самаре проходят общественные обсуждения по проекту строительства на 5-й просеке 56 домов. Заявителем выступает Л. Г. Позднышев, который просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования двух земельных участков "туристическое обслуживание" в массиве "ЗИМ". Общая площадь территории составляет 10,2 тыс. кв. м. Участки находятся за озером Леснуха по склону к Волге.
В конце прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев ввел запрет на любое строительство многоквартирных домов в районе 5-й просеки на ближайшие три года. Также он пообещал построить до сентября 2029 г. не только детсад и школы, но и поликлинику, а также спортобъект. Андрей Грачев уточнил, что установленный губернатором запрет соблюдается, а заявленные инфраструктурные проекты уже внесены в генплан.
Последние комментарии
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?