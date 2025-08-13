Глава областного минграда прокомментировал информацию о планируемом строительстве коттеджей на 5-й просеке

Глава министерства градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев прокомментировал информацию о планируемом строительстве коттеджей на 5-й просеке в Самаре.

"Сейчас в Интернете активно распространяется информация о факте предоставления разрешения на условный вид использования земельного участка под коттеджную застройку. Данное сообщение не соответствует действительности. Проект решения, опубликованный на сайте, является типовой формой, которая формируется в таком виде для всех проектов. Решение о предоставлении условного вида или об отказе в предоставлении условного вида формируется в рамках постановления после публичных слушаний, любой желающий может принять в них участие", — заявил министр.

Напомним, в Самаре проходят общественные обсуждения по проекту строительства на 5-й просеке 56 домов. Заявителем выступает Л. Г. Позднышев, который просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования двух земельных участков "туристическое обслуживание" в массиве "ЗИМ". Общая площадь территории составляет 10,2 тыс. кв. м. Участки находятся за озером Леснуха по склону к Волге.

В конце прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев ввел запрет на любое строительство многоквартирных домов в районе 5-й просеки на ближайшие три года. Также он пообещал построить до сентября 2029 г. не только детсад и школы, но и поликлинику, а также спортобъект. Андрей Грачев уточнил, что установленный губернатором запрет соблюдается, а заявленные инфраструктурные проекты уже внесены в генплан.