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Облправительство Власть и политика

Зампреду правительства Самарской области Белоусову добавили полномочий

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместителю председателя правительства Самарской области Михаилу Белоусову доверили новое направление. Теперь он будет отвечать за координацию муниципалитетов. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании кабинета министров в среду, 16 июля.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

«Михаил Владимирович имеет большой опыт работы в муниципальном образовании, хорошо знает землю. Поэтому я его попросил, как заместителя председателя правительства, курировать муниципалитеты. У нас в последний месяц интенсифицировалась работа. Мы выезжаем на территории, смотрим, какие вопросы и проблемы есть. Поэтому должная координация позволит нам укрепить финансовую дисциплину, бюрократическую, а самое главное — обратную связь с жителями, чтобы проблемы решали более комплексно и быстрее».

При этом Михаил Белоусов продолжит курировать энергетику, ЖКХ, экологию, лесное хозяйство и природопользование. 

Михаил Белоусов  с 2016 по 2021 год был главой Красноярского района. Затем был заместителем генерального директора ООО "Газпром газораспределение Самара". В августе 2024 года он возглавил министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Но уже через полгода получил повышение до заместителя председателя правительства. 

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