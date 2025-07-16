Зампреду правительства Самарской области Белоусову добавили полномочий

Заместителю председателя правительства Самарской области Михаилу Белоусову доверили новое направление. Теперь он будет отвечать за координацию муниципалитетов. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании кабинета министров в среду, 16 июля.

«Михаил Владимирович имеет большой опыт работы в муниципальном образовании, хорошо знает землю. Поэтому я его попросил, как заместителя председателя правительства, курировать муниципалитеты. У нас в последний месяц интенсифицировалась работа. Мы выезжаем на территории, смотрим, какие вопросы и проблемы есть. Поэтому должная координация позволит нам укрепить финансовую дисциплину, бюрократическую, а самое главное — обратную связь с жителями, чтобы проблемы решали более комплексно и быстрее».

При этом Михаил Белоусов продолжит курировать энергетику, ЖКХ, экологию, лесное хозяйство и природопользование.

Михаил Белоусов с 2016 по 2021 год был главой Красноярского района. Затем был заместителем генерального директора ООО "Газпром газораспределение Самара". В августе 2024 года он возглавил министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Но уже через полгода получил повышение до заместителя председателя правительства.