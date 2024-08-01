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Облправительство Власть и политика

Врио первого вице-губернатора Самарской области назначен Михаил Смирнов

САМАРАА.1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 августа, во время заседания регионального правительства, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о новых назначениях в аппарате правительства.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Глава региона сообщил, что врио первого-вице губернатора назначен Михаил Смирнов, ранее возглавлявший компании "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара".

"Михаил Андреевич будет координировать работу всего правительства и дополнительно курировать вопросы строительства, дорожного хозяйства, экологии, ЖКХ, энергетики", - прокомментировал Вячеслав Федорищев.

На должность врио министра энергетики и ЖКХ назначен Михаил Белоусов. Его задача — повышение эффективности работы отрасли коммунального хозяйства и энергетики. Владимир Василенко, ранее возглавлявший министерство, продолжит работу на посту врио заместителя председателя правительства.

Также на заседании правительства были представлены новые руководителей Сызранского и Кошкинского районов. Они должны в кратчайшие сроки во взаимодействии с жители наладить эффективную работу муниципалитетов.

"Это далеко не все назначения. Будем и дальше укреплять нашу команду. Наша совместная задача — обеспечение опережающего социально-экономического развития Самарской области, реализация целей, которые поставлены президентом страны и которые определяет жители региона", - подчеркнул глава Самарской области.

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