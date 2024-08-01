Главой Сызранского района стал Владимир Егоров

В среду, 31 июля, на заседании собрания представителей Сызранского района депутаты избрали нового главу, рекомендованного на этот пост. Им стал Владимир Егоров.
Накануне, 30 числа, кандидатуру Владимира Егорова рекомендовала на должность руководителя района конкурсная комиссия. До этого он возглавлял сызранское управление физкультуры и спорта, а ранее 6 лет являлся заместителем главы Шигонского района. На новом посту Владимир Егоров сменил Викторию Кузнецову.
Избрать районного главу должны были 27 июня, однако в итоге кандидаты (кроме предпринимателя из Октябрьска Виктора Русина) отозвали документы. Конкурс был признан несостоявшимся.
В свою очередь, Виктория Кузнецова опубликовала на своей странице в соцсети прощальный пост, обращенный к жителям Сызранского района, где поблагодарила всех за поддержку и опыт.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули