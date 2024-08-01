Главой Сызранского района стал Владимир Егоров

В среду, 31 июля, на заседании собрания представителей Сызранского района депутаты избрали нового главу, рекомендованного на этот пост. Им стал Владимир Егоров.

Накануне, 30 числа, кандидатуру Владимира Егорова рекомендовала на должность руководителя района конкурсная комиссия. До этого он возглавлял сызранское управление физкультуры и спорта, а ранее 6 лет являлся заместителем главы Шигонского района. На новом посту Владимир Егоров сменил Викторию Кузнецову.

Избрать районного главу должны были 27 июня, однако в итоге кандидаты (кроме предпринимателя из Октябрьска Виктора Русина) отозвали документы. Конкурс был признан несостоявшимся.

В свою очередь, Виктория Кузнецова опубликовала на своей странице в соцсети прощальный пост, обращенный к жителям Сызранского района, где поблагодарила всех за поддержку и опыт.