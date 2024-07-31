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Муниципалитеты Власть и политика

Евгений Макридин досрочно покинул пост главы Кошкинского района

КОШКИ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Евгений Макридин, возглавивший Кошкинский район в феврале этого года, уже покидает пост. В среду, 31 июля, депутаты собрания представителей района проголосовали за досрочное прекращение его полномочий. Об этом сообщается на странице администрации района в Вконтакте.

Исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен Антон Широков. Он до этого работал руководителем аппарата администрации, первым заместителем главы Челно-Вершинского района. В его активе также полгода работы в городе Снежном ДНР.

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