Евгений Макридин досрочно покинул пост главы Кошкинского района

Евгений Макридин, возглавивший Кошкинский район в феврале этого года, уже покидает пост. В среду, 31 июля, депутаты собрания представителей района проголосовали за досрочное прекращение его полномочий. Об этом сообщается на странице администрации района в Вконтакте.
Исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен Антон Широков. Он до этого работал руководителем аппарата администрации, первым заместителем главы Челно-Вершинского района. В его активе также полгода работы в городе Снежном ДНР.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули