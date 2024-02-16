Главой Кошкинского района стал экс-глава Волжского района Евгений Макридин

В пятницу, 16 февраля, на внеочередном собрании представителей Кошкинского района депутаты выбрали главу муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Район возглавил Евгений Александрович Макридин.
"В обращении к депутатам, главам поселений и руководителям предприятий он отметил, что главное в работе местной власти - ответственное отношение к своей работе и внимание к проблемам людей", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее пост главы Кошкинского района занимал Юрий Горяинов, который позже, в начале декабря 2023 года, возглавил администрацию Красноярского района.
В свою очередь, Евгений Макридин, с 2017 года занимавший пост главы Волжского района, а до того являвшийся главой администрации Красноармейского района, в октябре 2023 года досрочно прекратил свои полномочия и подал в отставку.
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У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
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