Глава Волжского района уходит в отставку

В пятницу, 20 октября, на 63-м заседании собрания представителей Волжского района будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий главы района Евгения Макридина.
Расширенное заседание пройдет в здании администрации Волжского района. В проекте повестки четыре вопроса, все они связаны с должностью районного главы.
Первым вопросом значится "О досрочном прекращении полномочий главы муниципального района Волжский Самарской области". Темы остальных вопросов — о назначении и. о. главы, о конкурсе на замещение должности главы и о назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатов. Выступит по ним председатель собрания представителей района Владимир Малкин.
Напомним, в начале апреля 2022 года Евгений Макридин был переизбран на пост главы Волжского района. Он занимал эту должность с 2017 года, а до этого являлся главой администрации Красноармейского района.
На место Евгения Макридина источники Волга Ньюс прочат Владимира Медведева, возглавляющего Ставропольский район.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули