Глава Волжского района уходит в отставку

В пятницу, 20 октября, на 63-м заседании собрания представителей Волжского района будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий главы района Евгения Макридина.

Расширенное заседание пройдет в здании администрации Волжского района. В проекте повестки четыре вопроса, все они связаны с должностью районного главы.

Первым вопросом значится "О досрочном прекращении полномочий главы муниципального района Волжский Самарской области". Темы остальных вопросов — о назначении и. о. главы, о конкурсе на замещение должности главы и о назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатов. Выступит по ним председатель собрания представителей района Владимир Малкин.

Напомним, в начале апреля 2022 года Евгений Макридин был переизбран на пост главы Волжского района. Он занимал эту должность с 2017 года, а до этого являлся главой администрации Красноармейского района.

На место Евгения Макридина источники Волга Ньюс прочат Владимира Медведева, возглавляющего Ставропольский район.