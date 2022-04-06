По результатам рассмотрения кандидатур конкурсной комиссией, результатам единогласного голосования депутатов Собрания Представителей муниципального района Волжский Главой Волжского района избран Евгений Макридин.
Главой Волжского района назначен Евгений Макридин
САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter
Последние комментарии
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.