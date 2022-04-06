Главой Волжского района назначен Евгений Макридин

По результатам рассмотрения кандидатур конкурсной комиссией, результатам единогласного голосования депутатов Собрания Представителей муниципального района Волжский Главой Волжского района избран Евгений Макридин.

Напомним, что Макридин занимает этот пост с 2017 года. До этого он был главой администрации Красноармейского района.