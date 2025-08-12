Самарская область принимает участие в форуме "Беспилотные авиационные системы"

Делегация региона принимает активное участие в первом международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего", который проходит с 7 по 17 августа в Москве. В состав делегации вошли представители областного правительства, предприятий-участников кластера беспилотных авиационных систем, а также вузов региона.

"Готовим ряд предложений для обсуждения на пленарном заседании форума", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Событие стартовало с проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025". Его главная задача — разработка единой концепции цифрового пространства для беспилотных устройств и формирование платформы для создания отраслевых программ "под ключ" для дружественных стран: от построения заводов до подготовки кадров. В программе запланированы проектные работы, соревнования дронов, выставки, мастер-классы и деловая программа. Делегация Самарской области стала одной из самых многочисленных на площадке образовательного интенсива.

Участники "Архипелага" проведут работу над созданием концепции единого бесшовного пространства, в котором смогут работать беспилотники, спутники и другие роботизированные устройства.

В событии принимают участие представители Самарского университета им. Королева. Как отметили в вузе, ключевая цель — поиск индустриальных партнеров в целях коммерциализации разработок, а также налаживание сотрудничества с другими регионами России в образовательной сфере по разработке и внедрению сетевых образовательных программ.

"Мы участвуем как в деловой программе, так и в выставке беспилотных авиационных и робототехнических систем, проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2025". Университет представляет свои компетенции в области беспилотных систем, в том числе наши разработки — беспилотное воздушное судно с возможностью работы в режиме "квази-мачта", автопилот для управления БПЛА в условиях радиомолчания и другие", — отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

В интенсиве участвуют преподаватели, сотрудники и студенты Поволжского государственного университета сервиса.

"Для меня Архипелаг — это возможность заглянуть в будущее, "прокачать" команду университета и запустить новые проекты. Уверена, что этот интенсив откроет новые возможности для каждого участника и для университета в целом", — прокомментировала старт мероприятия Любовь Выборнова.

На площадке форума прошло совещание по развитию отрасли беспилотной авиации под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Савельева.

Опыт Самарской области в создании отраслевой экосистемы полного цикла производства БАС, а также практики применения беспилотников в сельском хозяйстве на совещании представил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.

Сегодня губерния наращивает масштабы использования БАС для проведения агротехнологических работ и обработки полей. В этом году при помощи дронов планируется обработать 250 тысяч га земель — это в 11 раз больше, чем годом ранее.

"С каждым днем экономических сценариев применения беспилотных авиационных систем становится все больше. Опираясь на созданную отраслевую базу, Самарская область способна стать драйвером и сформировать лучшие практики этого процесса в России", — подчеркнул Павел Финк.