Самарская область принимает участие в форуме "Беспилотные авиационные системы"

Делегация региона принимает активное участие в первом международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего", который проходит с 7 по 17 августа в Москве. В состав делегации вошли представители областного правительства, предприятий-участников кластера беспилотных авиационных систем, а также вузов региона.
"Готовим ряд предложений для обсуждения на пленарном заседании форума", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Событие стартовало с проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025". Его главная задача — разработка единой концепции цифрового пространства для беспилотных устройств и формирование платформы для создания отраслевых программ "под ключ" для дружественных стран: от построения заводов до подготовки кадров. В программе запланированы проектные работы, соревнования дронов, выставки, мастер-классы и деловая программа. Делегация Самарской области стала одной из самых многочисленных на площадке образовательного интенсива.
Участники "Архипелага" проведут работу над созданием концепции единого бесшовного пространства, в котором смогут работать беспилотники, спутники и другие роботизированные устройства.
В событии принимают участие представители Самарского университета им. Королева. Как отметили в вузе, ключевая цель — поиск индустриальных партнеров в целях коммерциализации разработок, а также налаживание сотрудничества с другими регионами России в образовательной сфере по разработке и внедрению сетевых образовательных программ.
"Мы участвуем как в деловой программе, так и в выставке беспилотных авиационных и робототехнических систем, проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2025". Университет представляет свои компетенции в области беспилотных систем, в том числе наши разработки — беспилотное воздушное судно с возможностью работы в режиме "квази-мачта", автопилот для управления БПЛА в условиях радиомолчания и другие", — отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.
В интенсиве участвуют преподаватели, сотрудники и студенты Поволжского государственного университета сервиса.
"Для меня Архипелаг — это возможность заглянуть в будущее, "прокачать" команду университета и запустить новые проекты. Уверена, что этот интенсив откроет новые возможности для каждого участника и для университета в целом", — прокомментировала старт мероприятия Любовь Выборнова.
На площадке форума прошло совещание по развитию отрасли беспилотной авиации под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Савельева.
Опыт Самарской области в создании отраслевой экосистемы полного цикла производства БАС, а также практики применения беспилотников в сельском хозяйстве на совещании представил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.
Сегодня губерния наращивает масштабы использования БАС для проведения агротехнологических работ и обработки полей. В этом году при помощи дронов планируется обработать 250 тысяч га земель — это в 11 раз больше, чем годом ранее.
"С каждым днем экономических сценариев применения беспилотных авиационных систем становится все больше. Опираясь на созданную отраслевую базу, Самарская область способна стать драйвером и сформировать лучшие практики этого процесса в России", — подчеркнул Павел Финк.
Последние комментарии
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?