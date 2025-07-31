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Облправительство Власть и политика

Врио министра транспорта Самарской области назначена Алена Денисенко

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алена Денисенко назначена временно исполняющей обязанности министра транспорта Самарской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее "Волга Ньюс" писал, что Сергей Карпов покидает должность министра. Он возглавлял ведомство восемь месяцев. 

Алена Денисенко до назначения занимала пост первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

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