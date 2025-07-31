Врио министра транспорта Самарской области назначена Алена Денисенко

Алена Денисенко назначена временно исполняющей обязанности министра транспорта Самарской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Ранее "Волга Ньюс" писал, что Сергей Карпов покидает должность министра. Он возглавлял ведомство восемь месяцев.
Алена Денисенко до назначения занимала пост первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Последние комментарии
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Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
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Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...