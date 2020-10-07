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Облправительство Власть и политика

Виктор Кудряшов: "Проект реновации исторического центра Самары одобрен Минстроем РФ"

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый вице-губернатор — председатель правительства области Виктор Кудряшов рассказал Волга Ньюс о проекте реновации исторической части Самары, благодаря которому планируется обновить инженерные сети всего "старого" города и сделать его более современным, комфортным для жизни и привлекательным для инвесторов и туристов. Уже на следующей неделе проект планируется презентовать в Министерстве финансов РФ.

— Виктор Владиславович, расскажите о проекте реновации исторической части Самары — в чем его суть и основная задача?

— Проект направлен на создание в исторической части Самары современной инженерной инфраструктуры. Так, он предусматривает масштабное обновление сетей водоснабжения, водоотведения, реновацию электросетевого хозяйства, строительство новой ливневой канализации, модернизацию системы теплоснабжения. Цель проекта в создании условий для динамичного развития исторического центра города.  

В рамках его реализации мы намерены обеспечить возможность подключения новых объектов к модернизированным инженерным сетям, а также сократить сроки и сделать "прозрачными" условия подключения, упростить "правила игры" для застройщиков за счет новых регламентов.

Реновация исторического центра поможет значительно сократить сроки подключения к инженерным сетям, сделает пребывание в историческом центре города более комфортным, создаст основу для формирования благоприятного инвестиционного климата, обеспечит новый уровень туристической привлекательности.

 — Какую территорию затрагивает проект?

— В результате реновации площадь не менее чем в 342 га исторического центра Самары будет обеспечена надежной инженерной инфраструктурой. Также реализация проекта обеспечит подключение 4,3 млн кв. м жилых и нежилых помещений к сетям инженерной инфраструктуры — это территория от стрелки реки Самара до ул. Полевой.

— Какие именно коммуникации планируется обновить?

— Одним из компонентов проекта является модернизация существующей системы водоснабжения — обновление двух основных гидравлических колец водоснабжения. За основу будет взята существующая система гидравлических колец: первое кольцо по ул. Ленинской, Вилоновской и Волжскому проспекту, второе кольцо — по ул. Вилоновской, М. Горького, Крупской, Комсомольской, Пионерской и Ленинской. Одновременно с этим будут проводиться работы по перекладке и реконструкции внутриквартальных сетей, а также оптимизации системы отопления.

Будут обновлены системы уличного освещения исторического центра, а все "воздушные" кабельные линии будут заменены на подземные

Также проектом предусмотрена реновация системы ливневой канализации. Эта работа будет проводиться за счет обновления существующего ливневого коллектора по ул. М. Горького и строительства новых магистральных и внутриквартальных ливневых сетей на территориях, которые не были обеспечены ливневой канализацией, а также строительства ливневых очистных сооружений на участке завода клапанов, на стрелке рек Самары и Волги. За основу будут взяты существующие ЛОС, которые расширят под необходимые мощности.

В рамках реновации электросетевого хозяйства запланированы обновление существующих центров электроснабжения, замена устаревших кабельных линий и подстанций мощностью 0,23 кВт на более мощные —  0,4 кВт (в настоящее время 35% кабельных сетей требуют такой замены).

Кроме того, будут обновлены системы уличного освещения исторического центра, а все "воздушные" кабельные линии будут заменены на подземные.

— А проект предусматривает какое-либо жилищное строительство в "старом" городе, снос ветхого жилья? 

 — Проект реновации исторического центра предполагает комплексную поэтапную замену действующих инженерных коммуникаций, это не архитектурный проект жилого комплекса, квартала или микрорайона, а, скорее, основа, база для создания проектов застройки.

И мы должны понимать, что, прежде чем прогнозировать количество конкретных домов и квадратных метров жилья, которые появятся в центре Самары, мы должны проект защитить, получить по нему решение Нового банка развития БРИКС, а это не такая простая задача.

Наш проект получил одобрение Министерства строительства Российской Федерации, на будущей неделе он будет презентован в Министерстве финансов РФ. И конечно, мы надеемся, что он будет там одобрен, а впоследствии получит положительную оценку Нового банка развития БРИКС.

— В какие сроки планируется реализация проекта?

— Проект очень масштабный, и его планируется реализовать в несколько этапов. Предварительный срок реализации проекта с момента начала его финансирования до завершения составляет 25 лет.

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