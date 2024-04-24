Около Кировского моста планируют построить грузовой порт

Дума Самары утвердила поправки в генплан города. Попал в их число и новый вариант размещения грузового порта. Он прописан в документе.

Сейчас грузовой порт располагается на стрелке рек Волги и Самары. Но уже несколько лет обсуждается вопрос о его переносе в другое место. Ведь территорию стрелки хотят сделать видовым местом, отдав под комплексную застройку с жилыми домами, общественными заведениями и набережными.

Изначально рассматривался вариант переноса порта в Красноглинский район — у стрелки рек Волги и Сок. Он остался в генплане, но появился и новый вариант. Судя по документу, разместить объект могут на правом берегу реки Самары, ниже Кировского моста. Правда, когда эти планы могут быть реализованы, не указано.

Кстати, желание построить в Самаре новый грузовой порт изъявляли китайские инвесторы. Рассматривались и варианты переноса объекта в другие города — в частности, в Октябрьск и Сызрань.

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".