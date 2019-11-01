16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Китайская компания хочет построить грузовой порт под Самарой На ОЭЗ "Тольятти" добавили 572 млн рублей ТОСЭР "Тотльятти" подписала соглашения с 15 новыми инвесторами Самарская область - ключевой игрок на рынке инжиниринга страны В ТОР "Тольятти" появилось восемь новых резидентов

Инвестиции Экономическая политика

Китайская компания хочет построить грузовой порт под Самарой

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Власти Самарской области по итогам Всемирного дня Халяль и Волжского инвестиционного саммита получили запрос от одной из китайских компаний на участие в строительстве нового речного порта в Самаре. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщил председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

"Одним из значимых результатов (Всемирного дня Халяль и Волжского инвестиционного саммита — ИФ) стали переговоры с китайской компанией, которая предложила нам концессионное участие в строительстве нового речного порта в Самаре. Прошли пока первые переговоры, но мы будем поддерживать связь, поскольку для региона этот проект интересен и важен", — сказал Кудряшов.

Глава правительства пояснил, что использование речного пути для перевалки зерна, металлолома, строительных материалов и множества других грузов может быть одной из точек роста экономики региона.

Гид потребителя

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1