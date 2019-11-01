Китайская компания хочет построить грузовой порт под Самарой

Власти Самарской области по итогам Всемирного дня Халяль и Волжского инвестиционного саммита получили запрос от одной из китайских компаний на участие в строительстве нового речного порта в Самаре. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщил председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

"Одним из значимых результатов (Всемирного дня Халяль и Волжского инвестиционного саммита — ИФ) стали переговоры с китайской компанией, которая предложила нам концессионное участие в строительстве нового речного порта в Самаре. Прошли пока первые переговоры, но мы будем поддерживать связь, поскольку для региона этот проект интересен и важен", — сказал Кудряшов.

Глава правительства пояснил, что использование речного пути для перевалки зерна, металлолома, строительных материалов и множества других грузов может быть одной из точек роста экономики региона.