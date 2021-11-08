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Самарский речпорт планируется перенести в Сызрань

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Областной минтранс прорабатывает сценарий размещения мощностей Самарского речного порта на площадке в Сызрани, сообщает "Самарское обозрение". Ведомство рассматривает возможность функционирования речпорта в новой локации и организации логистики грузоперевозок через Сызранскую агломерацию. Параллельно детализируется комплекс мероприятий, который позволит заходить в Сызрань грузовым и пассажирским судам.

Как пишет издание, планы переноса Самарского речного порта из исторического центра Самары обсуждаются уже порядка 10 лет. Впервые об этом заговорили еще в 2011 г. в связи с идеей построить на месте предприятия новый стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года. Локацию стадиона перенесли на то место, где он в итоге появился, а перемещение речпорта отложилось в долгий ящик. Вновь к теме вернулись в 2015 г., выбрав в качестве новой локации для порта устье реки Сок в Красноглинском городском районе Самары. Долгое время этот вариант оставался единственным, но сам процесс переноса так и не был запущен - помешали расположенные на выбранной площадке охраняемые лесные фонды.

Вскоре в правительстве области стали обсуждаться альтернативные площадки для размещения речпорта уже за пределами Самары. Сначала - в Октябрьске. А весной 2021 г. в борьбу за право разместить у себя грузовой порт включилась Сызрань. Как рассказывал тогда "СО" глава города Николай Лядин, СРП готовы были предоставить для этих целей три участка в районе причала АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод". Также рассматривалась возможность предоставления Самарскому речпорту причалов самого нефтеперерабатывающего завода, которые в настоящее время мало используются нефтяниками.

Судя по информации ряда источников издания, выбор локации завершен в пользу Сызрани. Минтрансу было поручено подготовить письменное обоснование проектных и строительных работ по расчистке дополнительного судового хода к причалам сызранского порта. К проработке концепции будущей работы грузового порта в Сызрани привлекли АО "Порт Самара", призванное подготовить экономическое обоснование бизнес-модели функционирования Сызранского речного порта. Также к процессу подключили областное министерство культуры (с миссией по подготовке бизнес-модели функционирования порта в Сызрани в части туристических пассажироперевозок). А Куйбышевской железной дороге (филиалу ОАО "РЖД") совместно с администрацией Сызрани предстояло разработать предложения по формированию сборных грузов с пунктом сбора и приема в районе Сызранской агломерации.
 
Участники процесса на момент сдачи номера "СО" избегали конкретизировать информацию о происходящих вокруг миграции порта событиях. Тем не менее то обстоятельство, что в дальнейшей судьбе речного порта наступает определенность, косвенно подтверждается ответом, полученным редакцией из министерства транспорта. "Вопрос по размещению, компоновке и мощности терминалов Самарского грузового речного порта в настоящее время находится в стадии проработки с профильными министерствами областного правительства и ведущими проектными организациями. Возможность финансирования работ по русловым изысканиям подхода к причалам порта Сызрани будет определена в ходе исполнения областного бюджета на 2022-2024 гг.", - сообщил министр транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

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