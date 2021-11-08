Самарский речпорт планируется перенести в Сызрань

Областной минтранс прорабатывает сценарий размещения мощностей Самарского речного порта на площадке в Сызрани, сообщает "Самарское обозрение". Ведомство рассматривает возможность функционирования речпорта в новой локации и организации логистики грузоперевозок через Сызранскую агломерацию. Параллельно детализируется комплекс мероприятий, который позволит заходить в Сызрань грузовым и пассажирским судам.
Как пишет издание, планы переноса Самарского речного порта из исторического центра Самары обсуждаются уже порядка 10 лет. Впервые об этом заговорили еще в 2011 г. в связи с идеей построить на месте предприятия новый стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года. Локацию стадиона перенесли на то место, где он в итоге появился, а перемещение речпорта отложилось в долгий ящик. Вновь к теме вернулись в 2015 г., выбрав в качестве новой локации для порта устье реки Сок в Красноглинском городском районе Самары. Долгое время этот вариант оставался единственным, но сам процесс переноса так и не был запущен - помешали расположенные на выбранной площадке охраняемые лесные фонды.
Вскоре в правительстве области стали обсуждаться альтернативные площадки для размещения речпорта уже за пределами Самары. Сначала - в Октябрьске. А весной 2021 г. в борьбу за право разместить у себя грузовой порт включилась Сызрань. Как рассказывал тогда "СО" глава города Николай Лядин, СРП готовы были предоставить для этих целей три участка в районе причала АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод". Также рассматривалась возможность предоставления Самарскому речпорту причалов самого нефтеперерабатывающего завода, которые в настоящее время мало используются нефтяниками.
Судя по информации ряда источников издания, выбор локации завершен в пользу Сызрани. Минтрансу было поручено подготовить письменное обоснование проектных и строительных работ по расчистке дополнительного судового хода к причалам сызранского порта. К проработке концепции будущей работы грузового порта в Сызрани привлекли АО "Порт Самара", призванное подготовить экономическое обоснование бизнес-модели функционирования Сызранского речного порта. Также к процессу подключили областное министерство культуры (с миссией по подготовке бизнес-модели функционирования порта в Сызрани в части туристических пассажироперевозок). А Куйбышевской железной дороге (филиалу ОАО "РЖД") совместно с администрацией Сызрани предстояло разработать предложения по формированию сборных грузов с пунктом сбора и приема в районе Сызранской агломерации.
Участники процесса на момент сдачи номера "СО" избегали конкретизировать информацию о происходящих вокруг миграции порта событиях. Тем не менее то обстоятельство, что в дальнейшей судьбе речного порта наступает определенность, косвенно подтверждается ответом, полученным редакцией из министерства транспорта. "Вопрос по размещению, компоновке и мощности терминалов Самарского грузового речного порта в настоящее время находится в стадии проработки с профильными министерствами областного правительства и ведущими проектными организациями. Возможность финансирования работ по русловым изысканиям подхода к причалам порта Сызрани будет определена в ходе исполнения областного бюджета на 2022-2024 гг.", - сообщил министр транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...