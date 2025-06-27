Входящий на Луну: пять самых необычных телефонных звонков в истории

"Алло, как дела?" — слова, казалось бы, привычные и такие знакомые. Но бывают ситуации, когда даже простая фраза звучит как мини-революция. Все зависит от того, когда, куда и зачем мы звоним.

Вместе с оператором Т2 изучили историю развития телефонной связи и выбрали пять самых необычных телефонных звонков — от совсем курьезных до научно значимых.

Первый в истории звонок

"Мистер Уотсон, подойдите сюда! Вы мне нужны!" — вот каким был первый полноценный телефонный разговор в истории, когда Александр Белл позвонил своему ассистенту Томасу. По легенде это была чистая случайность: изобретатель пролил кислоту себе на брюки и позвал на помощь механика, а тот услышал слова Белла из приемника, находясь в другой комнате. После этого они посвятили опытам всю ночь и чего только ни говорили друг другу по телефону. Например, "Боже, храни королеву!".

Быть может, Белл и его компаньон вскоре забросили бы свои эксперименты, если бы не тот случай. Вполне возможно, что тогда первый полноценный разговор по телефону случился бы где-то в Италии. Только представьте, в списке легендарных фраз — "Сеньор Бочелли, принесите пасту!".

Курьез в Нью-йоркской филармонии

В 2012 году миру в очередной раз напомнили, почему нужно включать беззвучный режим, если вы решили сходить на концерт или постановку. Обычно трезвонящий в зале мобильник способен разве что вызвать недовольство сидящих рядом зрителей, но в тот раз все зашло намного дальше. Терпение лопнуло у самого дирижера, и он остановил музыкантов, чтобы найти возмутителя спокойствия и убедить его не мешать другим. Виновник долго не признавался, но в итоге бодрая мелодия стихла. Позже стало известно, что мужчина недавно купил новый смартфон и попросту не знал, как отключить звук.

Честно говоря, было бы здорово, если бы таких случаев стало меньше — думаем, что живой оркестр всё же не стоит дополнять рингтоном.

Луна, возьми трубку!

Первый в мире телефонный звонок на Луне раздался в 1969 году. Звонили с Земли (было бы странно, если бы откуда-то еще, согласны?), а у аппарата был сам Ричард Никсон, президент США. Звонил он экипажу корабля "Аполло 11". В те минуты астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин уже высадились на поверхность земного спутника, так что момент по умолчанию был исторический.

Если вам тоже важно звонить и всегда дозваниваться, то самое время обзавестись sim-картой Т2. Оператор не только постоянно расширяет зону покрытия, но и делает возможными вызовы даже без мобильной сети. С технологией Voice over Wi-Fi вы можете звонить и принимать звонки прямо через роутер. Это актуально для домов с толстыми стенами, подвальных помещений, а также во время заграничных поездок и̶ л̶у̶н̶н̶ы̶х̶ ̶э̶к̶с̶п̶е̶д̶и̶ц̶и̶й̶.

Рекорд в квадрате

Британец Род Бейбер стал известен на весь мир благодаря двум достижениям. Во-первых, он взошел на Эверест — а это уже подвиг! Но он не только поднялся на высочайшую гору мира, он еще и позвонил оттуда! Этот рекорд дался британцу нелегко. На вершине Эвереста нужно бороться со стихией буквально за собственную жизнь. Но Род не сдался, а чтобы батарейки от телефона не замерзли, альпинист привязал их к собственному телу.

Погода и суровый ветер могли помешать ему сделать судьбоносный звонок. Хоть восходителей в горах не так уж и много, но и конкуренция между ними сильна. Поэтому имя Бейбера могло затеряться в альпинистской летописи, если бы не тот легендарный разговор.

Лодка, телефон и волны

Человеку свойственно стремиться к сложностям. То Луна, то Эверест…, а как вам суровый океан? В 2024 году российский путешественник Федор Конюхов начал одиночный переход на весельной лодке "Акрос" через Южный океан от Южной Америки до Австралии. Удивительно, но даже в таких обстоятельствах можно оставаться на связи с большой землей. Путешественнику в этом помогал спутниковый телефон.

Звонок мог длиться меньше минуты, но этого хватало, чтобы обмениваться важными данными — например, координатами, информацией о погоде и состоянии здоровья. Кстати, оператор Т2 знает, как дозвониться туда, где сигнал мобильной сети может быть неустойчив. Главное — чтобы там был роутер и кто-то, у кого есть sim-карта Т2! Подвалы, верхние этажи высоток — вот откуда зачастую не удается позвонить привычным способом.

Чтобы воспользоваться технологией, нужно убедиться, что смартфон поддерживает такую возможность. Сначала проверяем, включена ли технология VoLTE (на экране должен гореть соответствующий значок). После этого останется только включить VoWiFi на своем устройстве и выбрать приоритет сети.

При возникновении сложностей рекомендуется обновить программное обеспечение до последней версии, попробовать подключиться к другой Wi‑Fi сети или активировать авиарежим, и уже после включить на телефоне Wi-Fi.