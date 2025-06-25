16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МТС раскинула сеть LTE в Безенчукском районе Билайн и "Лаборатория Касперского" создают сетевое решение для защиты смартфонов от онлайн-угроз Билайн и Контур помогут российскому бизнесу автоматизироваться Объём российского рынка ИИ в медицине к 2030 году может достигнуть порядка 78 млрд рублей Автобусный маршрут 108В продлят до микрорайона Южный город-2

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн и "Лаборатория Касперского" создают сетевое решение для защиты смартфонов от онлайн-угроз

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Билайн и "Лаборатория Касперского" разрабатывают уникальное решение для защиты устройств абонентов от фишинга и вредоносного ПО. Новый продукт будет встроен непосредственно в сеть оператора, что обеспечит массовую доступность защиты для частных пользователей и малого бизнеса (SMB).

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Эволюция вызовов и ответные меры

Телеком-отрасль добилась значительных успехов в борьбе с мошенничеством. Если ранее 80% атак строились на подмене номеров государственных учреждений, то после внедрения единой платформы верификации вызовов этот вектор был практически нейтрализован.

Следующей волной мошенничества стали звонки с мобильных номеров и облачных АТС, которые также составляли до 80% атак. Благодаря комплексным мерам: ужесточению регулирования продаж SIM-карт, внедрению антифрод-решений ("Этикетка", "Купол безопасности", "Речевая аналитика") и межотраслевому взаимодействию — доля успешных атак снизилась до 20%.

Сейчас основной угрозой являются звонки через мессенджеры. Билайн уже предлагает защиту от таких атак, при этом клиенту нужно самостоятельно ее активировать. В перспективе развитие российского защищенного мессенджера поможет снизить риски, но следующим вызовом станут фишинг и вредоносное ПО. Разработка Билайна и "Лаборатории Касперского" ориентирована именно на защиту от них.

Антивирусная безопасность будущего: интеграция и комплексный подход

Важно то, что новое решение будет встроено в сеть оператора. Это позволит ему обеспечивать защиту без установки дополнительных приложений; работать на любых устройствах независимо от версии ОС; минимизировать нагрузку на память и энергопотребление; быть доступным для массового использования.

Особый потенциал решение имеет для малого и среднего бизнеса. Внедрение сетевой антивирусной защиты даст компаниям возможность повысить уровень безопасности без создания специализированных ИБ-подразделений.

При этом эксперты обеих компаний подчеркивают: сетевой уровень важен, но не является исчерпывающим. Только комплексные решения, установленные непосредственно на устройстве, способны обеспечить полный спектр защиты — от анализа поведения до обнаружения сложных атак, маскирующихся под легитимные действия.

Топ-3 актуальных цифровых угроз: результаты исследования

О планах по разработке решения было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). К форуму Билайн и "Лаборатория Касперского" приурочили исследование актуальных цифровых угроз, с которыми сталкиваются пользователи мобильной связи в Санкт-Петербурге. Оно проводилось 18 и 19 июня 2025 года по всей абонентской базе Билайна в регионе и выявило три наиболее распространенные типа атак: фишинг, телефонное мошенничество и распространение вредоносного программного обеспечения.

Оказалось, что показатели существенно различаются в зависимости от района города. За два дня было зафиксировано 6399 угроз в Центральном районе, 3536 угроз в Петроградском районе, 5670 угроз в Адмиралтейском районе.

Партнерство Билайна и "Лаборатории Касперского" демонстрирует важность объединения усилий крупных технологических компаний ради повышения цифровой безопасности. Только всесторонний подход: объединение сетевой защиты, безопасности конечных устройств и просветительской работы с пользователями — позволяет эффективно противостоять современным угрозам.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Мы видим, как быстро эволюционируют киберугрозы, и заранее готовим решения для их нейтрализации. Сегодня только 7% владельцев смартфонов используют антивирусное ПО. Это создает серьезные уязвимости, особенно для малого и среднего бизнеса, часто не имеющего ресурсов на полноценные ИБ-подразделения. Наше партнерство с "Лабораторией Касперского" позволит предложить абонентам принципиально новый уровень защиты".

Михаил Гербер, директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского":

"Анализ угроз в реальных условиях позволяет понять, где именно находится зона риска. Мы уверены, что, только объединяя экспертизу и инфраструктуру, можно создать устойчивую систему цифровой безопасности — как для частных пользователей, так и для малого бизнеса. При этом важно помнить, что установка современных защитных решений на устройства пользователей остаётся критически необходимым шагом для обеспечения безопасности от продвинутых атак".

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6