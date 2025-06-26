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ИТ Транспорт и связь

Виртуальный помощник экономит клиентам Билайна по 52 года в месяц на общении со спамерами

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С января по май 2025 года антифрод-система Билайна распознала 1,7 млрд звонков от мошенников и спамеров, 695 млн из них были заблокированы и перенаправлены на Виртуального помощника. В среднем каждый звонок длился 12 секунд. Это значит, что ежемесячно помощник Билайна общался со спамерами примерно по 463 000 часов — то есть примерно по 52 года.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Порядка четверти из числа заблокированных звонков — 180 млн — пришлись на май, благодаря улучшенной защите, масштабированной на всю базу клиентов.

Каждый месяц Виртуальный помощник перехватывает звонки с 2,5–3 млн опасных номеров. Чаще всего спамеры звонят жителям южных регионов страны. На втором и третьем местах с небольшим разрывом — Центральный регион и Москва. От трети до половины подобных звонков сразу блокируются, остальные помечаются как подозрительные.

Ранее Билайн запустил сервис, который помогает клиентам, ставшим жертвами аферистов, вернуть украденные деньги — в течение 5 рабочих дней всего по двум документам. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно оставить заявку в мобильном приложении Билайна.

Петр Алферов, директор по антифроду Билайна:

"Кибербезопасность сегодня встречает всё новые вызовы. Объемы данных и сложность их анализа растут, злоумышленники дорабатывают свои схемы — как психологически, так и технологически. Например, свыше 80% атак теперь происходят в мессенджерах, где с ними труднее справиться, и где проще на них отреагировать. Поэтому Билайн продолжает искать новые пути и возможности защиты.

Так, мы бесплатно подключили для всех клиентов Виртуального помощника. Он умеет блокировать мошенников не только при обычных звонках, но и в мессенджерах — нужно только активировать эту функцию в приложении.

Также недавно мы запустили сервис, который прерывает звонок, если во время него клиенту приходит СМС с кодом от банковского приложения или портала "Госуслуги". 10 июня он заработал для всех клиентов Билайна — автоматически и бесплатно".

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