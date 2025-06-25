МТС раскинула сеть LTE в Безенчукском районе

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети 4G в Безенчукском районе Самарской области. Благодаря строительству здесь десяти новых базовых станций и обновлению телеком-оборудования, устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС пришли еще в девять населенных пунктов района.

Мобильный интернет LTE от МТС стал доступен в селах Александровка, Дружба, Никольское, Потуловка, Преображенка, Прибой, Иоганесфельд, Троицкое и Новомихайловка, где совокупно проживает порядка двух с половиной тысяч человек. Жители этих населенных пунктов теперь могут с комфортом пользоваться мобильным интернетом LTE. Также в Безенчукский район любят приезжать туристы. Здесь находится знаменитый парк-отель Васильевский, множество красивых храмов с богатой историей, которые можно увидеть в Екатериновке, Кануевке, селе Никольском и Преполовенка. Строительством духовных сооружений здесь активно занимались помещики Орловы, чьи земли располагались на территориях Безенчукского района.

Новое покрытие МТС позволит жителям и гостям района всегда оставаться на связи, делиться фото и видео природных мест, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами. Устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет от МТС есть и в других населенных пунктах — в районном центре Безенчук, а также в селах и поселках Осинки, Екатериновка, Звезда, Ольгино, Васильевка, Натальино, Песочное, Купино, Преполовенка, Переволоки, Владимировка, Кануевка, Красноселки, Мыльная и Рузановский.

"В Безенчукском районе много абонентов МТС, поэтому в рамках программы по развитию инфраструктуры мы постарались учесть интересы местных жителей и туристов. Расширение сети 4G обеспечит их мобильным интернетом на высокой скорости, в том числе в популярных локациях. Безенчукский район не так сильно отдален от областного центра, поэтому маршрут сюда активно строят жители региона, которые выбирают отдых на природе. Наша сеть позволяет оставаться на связи как в пути, так и в видовых местах района", — комментирует директор МТС в Самарской области Александр Меламед.