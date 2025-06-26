Билайн и VK Tech предложат бизнесу облачные сервисы нового уровня

Билайн и разработчик корпоративного ПО VK Tech на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Два лидера российского ИТ-рынка объединят силы в создании высоконадежных, безопасных и масштабируемых облачных сервисов для бизнеса.
В рамках партнерства запланировано объединение продуктовых линеек Beeline Cloud и VK Cloud. Корпоративные заказчики смогут в режиме одного окна пользоваться возможностями обеих платформ:
- облачной платформой нового поколения Beeline Cloud 2.0 с интеллектуальным оркестратором VEGA, объединяющим OpenStack, VMware и другие среды виртуализации;
- IaaS- и PaaS-сервисами VK Сloud для разработки, хранения и обработки данных, внесенными в Реестр отечественного ПО — их уже более 50;
- собственными дата-центрами Билайна и мультизональной инфраструктурой с гарантией доступности до 99,99%.
Кроме того, Билайн и VK Tech запустят совместный продукт — облачный сервис Disaster Recovery, уникальный набор опций, куда войдут:
- каталог возможностей — единая точка доступа к инструментам резервирования, бэкапа и восстановления данных Beeline Cloud и VK Cloud;
- гибкий выбор зон доступности — размещение резервных копий и запуск критичных сервисов в собственных дата-центрах Билайна и на облачной платформе VK Cloud от VK Tech;
- расширенные зоны отказоустойчивости — кросс-зональное резервирование и бэкапирование в мультизональных конфигурациях обеих платформ;
- автоматизированные сценарии восстановления — интегрированные процедуры failover и failback с едиными инструментами управления.
Клиентам будут доступны полная автоматизация CI/CD и инфраструктуры как кода, корпоративный уровень кибербезопасности и централизованное управление ресурсами, которые обеспечивает Билайн, а также экспертиза VK Tech в построении публичных и частных облаков, автоматизации бизнес-процессов и интеграции корпоративных коммуникаций.
Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:
"Спрос на гарантированное восстановление данных и непрерывность бизнес-процессов сейчас выходит на первый план. Интеграция нашей инфраструктуры и технологий VK Tech позволит предложить корпоративным клиентам услуги нового уровня. Более того, объединив усилия, мы сможем сформировать экосистему, в которой каждая компания, от стартапа до крупного предприятия, будет масштабироваться без ограничений. Таким образом мы рассчитываем задать новый стандарт для российского ИТ-рынка и внести вклад в развитие цифровой инфраструктуры страны".
Павел Гонтарев, генеральный директор VK Tech:
"Благодаря нашему партнерству гораздо большее количество корпоративных клиентов получит доступ к сервисам VK Tech. Интеграция VK Cloud и Beeline Cloud позволит реализовать мультиоблачные сценарии. Это важно для минимизации рисков, оптимизации затрат и обеспечения непрерывности бизнеса".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..