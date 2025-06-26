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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн и VK Tech предложат бизнесу облачные сервисы нового уровня

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн и разработчик корпоративного ПО VK Tech на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Два лидера российского ИТ-рынка объединят силы в создании высоконадежных, безопасных и масштабируемых облачных сервисов для бизнеса.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

В рамках партнерства запланировано объединение продуктовых линеек Beeline Cloud и VK Cloud. Корпоративные заказчики смогут в режиме одного окна пользоваться возможностями обеих платформ:

  • облачной платформой нового поколения Beeline Cloud 2.0 с интеллектуальным оркестратором VEGA, объединяющим OpenStack, VMware и другие среды виртуализации;
  • IaaS- и PaaS-сервисами VK Сloud для разработки, хранения и обработки данных, внесенными в Реестр отечественного ПО — их уже более 50;
  • собственными дата-центрами Билайна и мультизональной инфраструктурой с гарантией доступности до 99,99%.

Кроме того, Билайн и VK Tech запустят совместный продукт — облачный сервис Disaster Recovery, уникальный набор опций, куда войдут:

  • каталог возможностей — единая точка доступа к инструментам резервирования, бэкапа и восстановления данных Beeline Cloud и VK Cloud;
  • гибкий выбор зон доступности — размещение резервных копий и запуск критичных сервисов в собственных дата-центрах Билайна и на облачной платформе VK Cloud от VK Tech;
  • расширенные зоны отказоустойчивости — кросс-зональное резервирование и бэкапирование в мультизональных конфигурациях обеих платформ;
  • автоматизированные сценарии восстановления — интегрированные процедуры failover и failback с едиными инструментами управления.

Клиентам будут доступны полная автоматизация CI/CD и инфраструктуры как кода, корпоративный уровень кибербезопасности и централизованное управление ресурсами, которые обеспечивает Билайн, а также экспертиза VK Tech в построении публичных и частных облаков, автоматизации бизнес-процессов и интеграции корпоративных коммуникаций.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Спрос на гарантированное восстановление данных и непрерывность бизнес-процессов сейчас выходит на первый план. Интеграция нашей инфраструктуры и технологий VK Tech позволит предложить корпоративным клиентам услуги нового уровня. Более того, объединив усилия, мы сможем сформировать экосистему, в которой каждая компания, от стартапа до крупного предприятия, будет масштабироваться без ограничений. Таким образом мы рассчитываем задать новый стандарт для российского ИТ-рынка и внести вклад в развитие цифровой инфраструктуры страны".

Павел Гонтарев, генеральный директор VK Tech:

"Благодаря нашему партнерству гораздо большее количество корпоративных клиентов получит доступ к сервисам VK Tech. Интеграция VK Cloud и Beeline Cloud позволит реализовать мультиоблачные сценарии. Это важно для минимизации рисков, оптимизации затрат и обеспечения непрерывности бизнеса".

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Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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