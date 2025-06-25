Глава МТС рассказала о том, как телеком-оператор развивает ИИ и сервисы на его базе

"Большая четверка" операторов глазами потребителя выглядит одинаково: одни и те же тарифы, которые немного отличаются наполнением и плюс-минус скоростью, одинаковое покрытие. Об этом в интервью РБК сообщила глава МТС Инесса Галактионова.

Чтобы удержать клиента, компания пытается стать для него востребованной. Ключевой драйвер — развитие искусственного интеллекта (ИИ) и сервисов на его базе. В частности, с прошлого года оператор развивает линейку ИИ-сервисов VoiceTech ("Секретарь", "Защитник"). "Саммаризация звонков, или когда "голос" может общаться за тебя во время совещания… Все эти вещи будоражат и дают возможность верить, что на наше поколение точно хватит технологических всплесков в телекоме", — отметила глава компании.

В целом половину выручки МТС, по словам Галактионовой, уже генерируют не традиционные телеком-услуги, а другие направления. "Я вижу свою задачу так: вывод МТС на новые технологические высоты с учетом роста эффективности и гибкости компании. Если совсем уйти в мои мечты, я бы хотела, чтобы МТС в определенном очень близком времени стал системным архитектором цифровой экономики нового поколения, когда у вас сеть, данные и технология, которые в итоге дают пользователю совершенно новый опыт", — рассказала она.

МТС поменяла подход к R&D (исследования и разработки). Если раньше компания инвестировала в основном в поддержание элементов, связанных с основным бизнесом и какими-то доработками, "нерадикальные" вещи, то с этого года "поняли, что готовы заходить в тему Disrupt (разрыв шаблонов. Прим.ред.) — это когда ты заходишь в технологии, которые будут развиваться в перспективе трех-пяти лет, прощупываешь, изучаешь какие-то зарубежные материалы, различный опыт". Кроме того, впервые был четко определен размер инвестиций в R&D — до 10% OIBDA. Исходя из показателя за 2024 год, речь может идти о сумме 24,6 млрд руб.

"Из зон интереса для нас важно все, что связано с новыми технологиями связи, IoT (интернет вещей. — РБК), использование искусственного интеллекта. Причем и для управления сетью, потому что видим, каким образом искусственный интеллект в моменте может подстраиваться под пользователя, расширяя канал, давая определенное качество".

При этом выход операторов на новые рынки Галактионова объясняет объективными причинами: насыщение b2c-сегмента, высокое проникновение связи и геометрический рост затрат на расширение сетей, которые невозможно полностью переложить на клиентов. При этом, по ее словам, в сегменте b2b "нет потолка, можете расти сколько угодно много".