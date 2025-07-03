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Суды Происшествия

Дело адвоката, обвиненного в обещании отправить клиента на СВО, начинает рассматривать суд

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Кировского района Самары начинает рассматривать уголовное дело адвоката Сергея Липкуся. Его обвинили в обещании клиенту избавиться от уголовного наказания отправившись на СВО.

Напомним, уголовное дело в отношении юриста возбудили по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").

По версии следствия, адвокат сказал подзащитному о возможности освобождения от уголовного наказания посредством заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ. Однако, по словам адвоката, решение такого вопроса с должностными лицами правоохранительных органов требовало вознаграждения 3 млн рублей. Клиент согласился, но, усомнившись в законности таких действий, обратился к правоохранителям.

Юриста задержали в марте 2025 года. Дело уже направили на рассмотрение в суд Кировского района Самары. По информации суда, на скамье подсудимых оказался Сергей Липкусь. Согласно отображенным на сайте суда данным, рассматривать дело будет судья Яна Кудряшова (ранее она была гособвинителем по громкому "медицинскому" делу Сослана Бериева). Ей передали материалы 30 июня.

Мы попытались получить комментарии самого Липкуся или его коллег. По находящемуся в общем доступе номеру телефона ответила представитель коллегии. Она сначала пояснила, что Липкусь не сможет говорить, поскольку находится в командировке. На прямой вопрос об уголовном деле женщина ответила: "Без комментариев".

Меж тем, по данным источников, клиента, от которого мог пытаться получить деньги Липкусь, подозревали в мошенничестве со сбором средств за "демобилизацию". 

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