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Суды Происшествия

В Самаре пересмотрят дело о крупной афере в медицинской сфере

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрит жалобу на приговор Ленинского районного суда Самары по делу предпринимателей Сослана Бериева и Сергея Телякова. Их обвиняли в крупной афере в медицинской сфере.

Информация об обжаловании приговора уже размещена на официальном сайте Самарского областного суда. Как пояснил журналисту Волга Ньюс адвокат по делу Андрей Карномазов, защита будет настаивать на невиновности подсудимых.

Напомним, сотрудники Следственного комитета и УФСБ по Самарской области задержали Сослана Бериева в аэропорту Москвы. Мужчина является выдающимся выпускником Северо-Кавказского горно-металлургического института (о чем сообщается на сайте вуза), с 2010 г. был начальником управления информационных технологий и связи администрации местного самоуправления Владикавказа.

Во Владикавказе Бериев курировал пилотный проект "Умный город". "Целью данного проекта является повышение эффективности управления городскими ресурсами и создание условий для комфортной и безопасной жизни населения за счет внедрения информационных технологий", — рассказывали об этом проекте СМИ Владикавказа.

По данным на сайте оконченного Бериевым вуза, он учился вместе с экс-замминистра здравоохранения Самарской области Асланбеком Майрамукаевым. По версии предварительного следствия, не исключалось, что Бериев мог стать инициатором создания в Самарской области ООО "С-тех", которое получало госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в медучреждения. Предполагалось, что часть денег могли вывести.

Окончательное обвинение Бериеву предъявили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"). Вместе с ним под суд отправили его предполагаемого подельника Сергея Телякова. Как отмечали адвокаты, на момент суда им вменяли ущерб в 590 тыс. руб. (изначально он оценивался на сумму около 11 млн рублей).

"Бериева признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначили штраф 300 тыс. рублей. Ему зачли срок, проведенный под стражей, и освободили от наказания. Телякова признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначили штраф 250 тыс. рублей. Ему зачли время, проведенное под стражей и домашним арестом, и снизили штраф до 100 тыс. рублей", — уточняли в суде Ленинского района Самары.

Ранее также сообщалось, что суд Кировского суда Самары начал рассматривать похожее уголовное дело. В нем фигурируют предприниматели Сослан Бериев, Сослан Дзансолов, а также экс-замглавы минздрава Самарской области Асланбек Майрамукаев и бывший замглавы больницы им. Середавина Алексей Ошурков. Согласно информации сайта суда, следующее заседание назначено на 26 ноября. "Подсудимому квартету", в частности, вменяют мошенничество.

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