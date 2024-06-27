В Самаре вынесли приговор по делу о крупной афере с оборудованием для больниц

Суд Ленинского района Самары вынес приговор по делу предпринимателей Сослана Бериева и Сергея Телякова. Их признали виновными в афере в медицинской сфере.

Напомним, сотрудники Следственного комитета и УФСБ по Самарской области задержали Сослана Бериева в аэропорту Москвы. Мужчина является выдающимся выпускником Северо-Кавказского горно-металлургического института (о чем сообщается на сайте вуза), с 2010 г. был начальником управления информационных технологий и связи администрации местного самоуправления Владикавказа.

Во Владикавказе Бериев курировал пилотный проект "Умный город". "Целью данного проекта является повышение эффективности управления городскими ресурсами и создание условий для комфортной и безопасной жизни населения за счет внедрения информационных технологий", — рассказывали об этом проекте СМИ Владикавказа.

По данным на сайте оконченного Бериевым вуза, он учился вместе с экс-замминистра здравоохранения Самарской области Асланбеком Майрамукаевым. По версии предварительного следствия, не исключалось, что Бериев мог стать инициатором создания в Самарской области ООО "С-тех", которое получало госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в медучреждения. Предполагалось, что часть денег могли вывести.

При этом только порядка 800 млн руб. требовалось на "создание единого цифрового контура в здравоохранении". В период расследования адвокат Бериева заявляла, что он готов возместить ущерб, но его сумма не установлена.

Окончательное обвинение Бериеву предъявили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"). Вместе с ним под суд отправили его предполагаемого подельника Сергея Телякова. Как отмечали адвокаты, на момент суда им вменяли ущерб в 590 тыс. руб. (изначально он оценивался на сумму около 11 млн рублей).

"Бериева признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначили штраф 300 тыс. рублей. Ему зачли срок, проведенный под стражей, и освободили от наказания. Телякова признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначили штраф 250 тыс. рублей. Ему зачли время, проведенное под стражей и домашним арестом, и снизили штраф до 100 тыс. рублей", — уточнили в суде Ленинского района Самары.

Бериев и Теляков также фигурировали в уголовном деле о завышении цены на поставку оборудования. Вместе с ними упоминались также бывший замглавврача больницы им. Середавина Алексей Ошурков и бизнесмен Сослан Дзансолов.

Также суд Октябрьского района Самары рассматривает дело экс-замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева. Его обвиняют в мошенничестве при заключении договора поставки медицинского оборудования.