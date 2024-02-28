"Не успели": обвиняемые в медицинской афере с оборудованием для больниц в Самаре не признают вины

В среду, 28 февраля, суд Ленинского района Самары допросил эксперта больницы Середавина о технических характеристиках компьютеров, поставленных в городские медучреждения. В тот же день суд хотел услышать эксперта УФСБ по Самарской области, который проводил исследование, но тот уже уволился и в Самаре не проживает.

Напомним, сотрудники Следственного комитета и УФСБ по Самарской области задержали Сослана Бериева в аэропорту Москвы. Мужчина является выдающимся выпускником Северо-Кавказского горно-металлургического института (о чем сообщается на сайте вуза), с 2010 г. был начальником Управления информационных технологий и связи администрации местного самоуправления Владикавказа. Во Владикавказе Бериев курировал пилотный проект "Умный город". "Целью данного проекта является повышение эффективности управления городскими ресурсами и создание условий для комфортной и безопасной жизни населения за счет внедрения информационных технологий", - рассказывали об этом проекте СМИ Владикавказа.

По данным на сайте оконченного Бериевым вуза, он учился вместе с экс-замминистра здравоохранения Самарской области Асланбеком Майрамукаевым. По версии предварительного следствия, не исключено, что Бериев мог стать инициатором создания в Самарской области ООО "С-тех", которое получало госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в медучреждения. Предполагается, что часть денег могли вывести.

При этом только порядка 800 млн руб. требовалось на "создание единого цифрового контура в здравоохранении". В период расследования адвокат Бериева заявляла, что он готов возместить ущерб, но его сумма не установлена.

Окончательное обвинение Бериеву предъявили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"). Вместе с ним под суд отправили его предполагаемого подельника Сергея Телякова. На текущий момент им вменяют ущерб в 590 тыс. руб. (изначально он оценивался на сумму около 11 млн рублей).

28 февраля Сослана Бериева доставили в суд в наручниках и завели в судебную клетку одного, Телякова в наручниках не вели. Судебное заседание начали с того, что специалист больницы им. Середавина осмотрел два аппаратно-программных комплекса, поставленных в медучреждение.

"Срабатывает контроль целостности системы… Заведены учетные записи: "админ", "аудитор"и "юзер". Запись "юзер" не активирована", - прокомментировал специалист больницы.

Осмотр в суде нескольких компьютеров занимает менее часа.

"Из расчета стоимости, установка средства загрузки подразумевала 90 минут, а сейчас мы видим, что 90 минут процедура не занимает", - комментировали при этом защитники.

Адвокаты не оспаривали исследование экс-эксперта УФСБ, но при этом говорят, что сейчас подсудимых обвиняют в том, что они не донастроили программное обеспечение. А чтобы донастроить, якобы необходимо дать компьютеру имя - по корпусу, этажу и кабинету. По версии защиты, имя компьютеру могут дать, когда подключат к системе МИАЦ. И якобы донастройка займет несколько минут. Подробнее позицию защитники намерены озвучить в следующих заседаниях.

Интересно, что Бериев и Теляков являются подозреваемыми по еще одному уголовному делу, которое расследует в УВД Самары. В нем идет речь о завышении цены на поставку оборудования и фигурируют еще два человека - бывший замглавврача больницы им. Середавина Алексей Ошурков и бизнесмен Сослан Дзансолов.

Кроме того, в ближайшее время суд Октябрьского района должен начать рассмотрение уголовного дела экс-замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева. Его обвиняют в мошенничестве, а именно хищении бюджетных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования.