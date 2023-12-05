В деле самарского минздрава появились новые фигуранты

В понедельник, 4 декабря, в Самаре суд продлил аресты четырем фигурантам по делу "самарского минздрава". Им вменяют мошенничество в медицинской сфере.

На этот раз по делу проходят бывший замглавврача больницы им. Середавина Алексей Ошурков, задержанный в Москве владикавказский чиновник Сослан Бериев, его товарищ по фамилии Теляков, а также — новый фигурант Сослан Дзансолов.

Напомним, сотрудники Следственного комитета и УФСБ по Самарской области ранее задержали Сослана Бериева в аэропорту Москвы. Мужчина является выдающимся выпускником Северо-Кавказского горно-металлургического института (о чем сообщается на сайте вуза).

"С 2010 года по настоящее время — начальник Управления информационных технологий и связи администрации местного самоуправления Владикавказа", — указывается в биографии Бериева на страничке учебного учреждения.

Во Владикавказе Бериев курировал пилотный проект "Умный город". "Целью данного проекта является повышение эффективности управления городскими ресурсами и создание условий для комфортной и безопасной жизни населения за счет внедрения информационных технологий", — рассказывали об этом проекте СМИ Владикавказа.

Также, по официальным данным на сайте оконченного Бериевым вуза, он учился вместе с замминистра здравоохранения Самарской области Асланбеком Майрамукаевым. По версии предварительного следствия, не исключено, что Бериев мог стать инициатором создания в Самарской области ООО "С-тех", которое получало госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в медучреждения.

Предполагается, что часть денег могли вывести. Позже возможным подельником Бериева следователи сочли Телякова. А кроме того, под два расследования попал медик Ошурков.

Теперь же стало известно про нового фигуранта Сослана Дзансолова. Человек с идентичными ФИО окончил Северо-кавказский горно-металлургический институт, работал коммерческим директором компании "Иртелеком". А 7 июня 2013 г. прокуратура Северной Осетии сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении Сослана Дзансолова по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ) после проведения проверки работы комитета по информационным технологиям и массовым коммуникациям Северной Осетии, который он возглавлял.

По сообщению республиканской прокуратуры, Дзансолов в рамках реализации республиканской целевой программы "Развитие информационного общества в республике на 2012–2014 годы" заключил от имени комитета четыре государственных контракта с ООО "Макробит". Их общая стоимость превысила 11 млн. рублей. Предполагалось, что "Макробит" должен сделать в рамках госзаказа десятки электронных сервисов, а сделал четыре. Акты сдачи-приемки работ Дзансолов, конечно же, подписал.

"Макробит" на тот момент возглавлял Асланбек Майрамукаев — тот самый, который и стал замминистра Самарской области.

Разработкой Дзансолова и Майрамукаева занималось республиканское УФСБ. Оперативники передали все материалы в управление Следственного комитета РФ по РСО-Алания. Следователи сначала возбудили дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Дзансолова и о мошенничестве в отношении Майрамукаева. Но потом дела в СК прекратили.

В 2021 году уже сотрудники УФСБ и СК Самарской области заподозрили замминистра Маймуракаева, которого пригласил на работу региональный министр (на тот момент) Михаил Ратманов, в афере при внедрении цифрового контура в больницах. Но позже и это дело прекратили.

На третий раз Майрамукаев попал под уголовные дела в 2023 году. Теперь его снова подозревают в махинациях с созданием цифрового контура при исполнении нацпроекта "Здравоохранение", а также в получении взятки в 15 млн рублей. Показания по новым делам Майрамукаева пришлось давать уже новому министру здравоохранения Самарской области Армену Беняну. Майрамукаева теперь уволили из минздрава.

Впрочем, дело Майрамукаева пока еще до суда не дошло и совершенно не ясно, не прекратят ли в отношении него следствие и на третий раз. А вот дело Бериева, Ошуркова, Телякова и Дзансолова уже у служителей Фемиды. Но и защитники этого "квартета", кажется, намерены "повоевать" со стороной гособвинения.

"Наши подзащитные обвиняются в соучастии в экономическом преступлении. Не должностном, а экономическом. В таких случаях закон устанавливает так называемый "предпринимательский иммунитет", распространяет на соучастников и прямо запрещает заключать их под стражу. Можно домашний арест, запрет определённых действий, но не стражу. Это закон. Но каждый раз следователи приносят в судебное заседание оперативную справку из ФСБ, что наши подзащитные могут скрыться, оказать давление и проч., которую мы называем "чёрной меткой" и сигналом для судьи, после чего наши ссылки на закон перестают действовать, а суд наши доводы либо искажает, либо вообще их игнорирует", — прокомментировал по просьбе журналиста "Волга Ньюс" продление ареста этим четверым фигурантам один из адвокатов по делу Андрей Карномазов.

Предполагается, что рассматривать уголовное дело по существу могут начать 11 декабря.