Замдиректора Самарского областного МИАЦ предъявили обвинения в подлоге

Заместителю руководителя ГБУЗ СО "Медицинский информационно-аналитический центр" Руслану Султанову предъявлено обвинение в совершении служебного подлога, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, дело о внедрении единого цифрового контура в больницах и поликлиниках Самарской области, более известное как "дело минздрава", появилось в начале 2021 года. В поле зрения силовиков попала группа чиновников из окружения бывшего министра здравоохранения региона Михаила Ратманова. Ратманов перевелся в Самарскую область с аналогичного поста в Северной Осетии осенью 2018 года.

Среди лиц, близких к Ратманову, называли руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения Мергена Бадма-Гаряева и руководителя департамента информатизации и лицензирования Асланбека Майрамукаева. Последний ранее трудился в должности директора республиканского медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) в столице Северной Осетии Владикавказе. Майрамукаев привез в Самару и своего заместителя Руслана Султанова, который вскоре занял должность замдиректора областного МИАЦ.

Весной 2020 г. Ратманов перешел на работу в ФМБА России, а через несколько месяцев работой "осетинской команды" заинтересовались силовики. Предметом изучения правоохранителей стал контракт по созданию и внедрению в Самарской области единой информационной системы, работающей на базе федерального аналога ЕГИСЗ. Контракт выиграла ивановская компания "Формоза Сервис" Дмитрия Силина, который в соцсетях начал обвинять руководство МИАЦ, в частности Султанова, в саботаже работы. Сотрудникам "Формозы Сервис" с подачи Султанова якобы выдавали сложночитаемые пароли к серверам, не допускали их на рабочие места и вообще всячески тормозили работы по созданию единого цифрового контура.

В итоге под проверки ФСБ и СК попали Майрамукаев, Султанов и замдиректора ГКУ СО "Самарафармация" Егор Пронин. Предполагалось, что расследование может затронуть и Михаила Ратманова, но в итоге в деле остался лишь один фигурант, обвиненный по статье УК РФ небольшой тяжести.

Как сообщил "СО" руководитель 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области Данила Кириллов, "заместителю руководителя ГБУЗ СО "Медицинский информационно-аналитический центр" предъявлено обвинение в совершении служебного подлога. Обвиняемый и его защитник приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела". Максимальная санкция вмененной Султанову статьи — четыре года лишения свободы.

Возмещения ущерба от фигуранта не потребуется. По словам Данилы Кириллова, "квалификация действий по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ, не предполагает наличие материального ущерба, несмотря на то, что указанное преступление может совершаться из корыстной заинтересованности".