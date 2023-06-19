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Суды Происшествия

Задержанного ФСБ чиновника отправили под суд в Самаре за мошенничество в сфере медицины

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судья Октябрьского района Самары Мария Патютько 23 июня начнет рассматривать уголовное дело обвиняемого в крупном мошенничестве в медицинской сфере в Самарской области Сослана Бериева. Предварительное заседание назначили на 10:00.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, Сослана Бериева задержали сотрудники Следственного комитета и УФСБ по Самарской области в аэропорту Москвы. Мужчина является выдающимся выпускником Северо-Кавказского горно-металлургического института (о чем сообщается на сайте вуза).

"С 2010 года по настоящее время — начальник Управления информационных технологий и связи администрации местного самоуправления Владикавказа", — указывается в биографии Бериева на страничке учебного учреждения.

Во Владикавказе Бериев курировал пилотный проект "Умный город". "Целью данного проекта является повышение эффективности управления городскими ресурсами и создание условий для комфортной и безопасной жизни населения за счет внедрения информационных технологий", — рассказывали об этом проекте СМИ Владикавказа.

Также, по официальным данным на сайте оконченного Бериевым вуза, он учился вместе с замминистра здравоохранения Самарской области Асланбеком Майрамукаевым. По версии предварительного следствия, не исключено, что Бериев мог стать инициатором создания в Самарской области ООО "С-тех", которое получало госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в медучреждения. Предполагается, что часть денег могли вывести.

При этом, только порядка 800 млн требовалось на "создание единого цифрового контура в здравоохранении". В период расследования адвокат Бериева заявляла, что он готов возместить ущерб, но его сумма не установлена.

Окончательное обвинение Бериеву предъявили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"). Вместе с ним под суд отправили его предполагаемого подельника по фамилии Теляков.

Впрочем, не исключено, что и сейчас на предварительном заседании будет принято решение об отправлении дела на дополнительное расследование.

"Нам не дали ознакомиться с вещдоками. Якобы это может нарушить врачебную тайну. Хотя нам нужно посмотреть наличие программ, а базы данных не интересуют. Это прямое нарушение прав на защиту, поэтому на предварительном слушании нами будет поставлен вопрос о возвращении дела на доследование", — говорит адвокат Бериева Андрей Карномазов.

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