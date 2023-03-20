В Самаре перевели под домашний арест задержанного в Москве владикавказского чиновника

Судья Самарского райсуда региональной столицы Ольга Коваленко 15 марта рассмотрела ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемому в крупном мошенничестве в медицинской сфере на территории Самарской области Сослану Бериеву.

Как уточнили в суде, Бериева перевели с ареста на домашний арест. Ему запрещено покидать пределы жилого помещения за исключением определенных случаев (например, посещения медучреждений и визитов к следователям) и пользоваться телефоном и интернетом (кроме некоторых ситуаций, в частности, когда нужно обратиться в экстренные службы или связаться с адвокатами). Домашний арест определили до 16 апреля. Из-под стражи Бериева освободили в зале суда.

Напомним, Бериева задержали сотрудники Следственного комитета и УФСБ по Самарской области в аэропорту Москвы.

Мужчина является выдающимся выпускником Северо-Кавказского горно-металлургического института (о чем сообщается на сайте вуза). "С 2010 года по настоящее время — начальник Управления информационных технологий и связи администрации местного самоуправления Владикавказа", — указывается в биографии Бериева на страничке учебного учреждения.

Во Владикавказе Бериев курировал пилотный проект "Умный город". "Целью данного проекта является повышение эффективности управления городскими ресурсами и создание условий для комфортной и безопасной жизни населения за счет внедрения информационных технологий", — рассказывали об этом проекте СМИ Владикавказа.

Также, по официальным данным на сайте оконченного Бериевым вуза, он учился вместе с замминистра здравоохранения Самарской области Асланбеком Майрамукаевым. По версии следствия, не исключено, что Бериев мог стать инициатором создания в Самарской области ООО "С-тех", которое получало госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в медучреждения. Предполагается, что часть денег могли вывести. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Например, порядка 800 млн требовалось на "создание единого цифрового контура в здравоохранении". Ранее адвокат Бериева заявляла, что он готов возместить ущерб, но его сумма не установлена.

"Суд изменил меру пресечения Бериеву со стражи на домашний арест, поскольку закон запрещает применять заключение под стражу в отношении субъектов предпринимательской деятельности. Если обвинение утверждает, что Бериев был фактическим руководителем коммерческой организации, то из этого и должен был исходить суд, что и произошло", — прокомментировал другой адвокат Бериева Андрей Карномазов.